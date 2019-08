Tesco podporilo takmer 1 000 komunitných projektov na Slovensku

Foto: TESCO STORES SR

Bratislava 4. augusta (OTS) - Hlasovanie o rozdelení financií z grantu Vy rozhodujete, my pomáhame na komunitné projekty je medzi Slovákmi čoraz obľúbenejšie. Do aktuálnej 6. edície grantu sa hlasovaním zapojilo rekordných 42 % zákazníkov Tesca, ktorí odovzdali takmer 4 milióny hlasovacích žetónov. Za šesť edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame daroval reťazec neziskovým organizáciám vyše 800-tisíc EUR na realizáciu 924 komunitných projektov.Do hodnotenia projektov sa mohli zákazníci zapojiť vo všetkých predajniach Tesca počas júna a júla tohto roka. Hlasovať mohli žetónom, ktorí dostali pri každom nákupe. V aktuálnej 6. edícii programu Vy rozhodujete, my pomáhame Tesco opäť rozdelí takmer 170-tisíc eur na podporu 231 projektov. Všetky projekty s najväčším počtom hlasov získajú 1 300 EUR, projekty na druhom mieste 600 EUR a na treťom mieste 300 EUR.“ uviedla, CSR manažérka pre Tesco na Slovensku.Zámerom projektov je najmä skrášľovať okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách po celom Slovensku. Najúspešnejšie boli nápady podporujúce rozvoj športovania, zdravia a vzdelávania, ako napríklad:• V Banskej Bystrici získal najviac hlasov napríklad projekt. Vycvičení psi v rámci kanisterapie pomáhajú deťom s autizmom zlepšiť jemnú, hrubú motoriku, rozvíjajú verbálnu i neverbálnu komunikáciu, porozumenie, sústredenie sa, očný kontakt a učia ich socializácii.• V Košiciach organizácia Maják nádeje vytvorí aj za pomoci grantu z Tesca. Mamičky si tak rozvinú pracovné zručnosti aj návyky, ktoré im pomôžu pri získaní zamestnania.• Základná škola v Topoľčanoch zaujala zákazníkov Tesca projektom. Členovia včelárskeho krúžku svoje vedomosti odovzdávajú vďaka projektu aj ďalším priateľom a rodinným príslušníkom najmä počas prázdnin v školskej včelnici. Okrem toho sušia bylinky, vyrábajú bylinkové medy a cukríky, sirupy a starajú sa o včely.Spoločnosť Tesco sa snaží dlhodobo prispievať k zlepšovaniu života ľudí v komunitách, kde pôsobí, aj prostredníctvom grantu Vy rozhodujete, my pomáhame. Týmto spôsobom chce Tesco ukázať, že aj malé veci majú veľký význam a zákazníci sú dôležitou súčasťou všetkých dobrých, malých či veľkých komunitných aktivít. Siedma edícia grantu Vy rozhodujete, my pomáhame bude spustená už v októbri 2019.Zoznam zapojených organizácií, výsledný počet hlasov a ďalšie informácie o súčasných i predošlých edíciách programu nájdete na https://tesco.sk/pomahame/