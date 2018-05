Tesco Slovensko minulý rok znížilo objem potravinového odpadu o 20 %

Foto: Tesco Slovensko

Bratislava 11. mája (OTS) - Tesco, ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodník v strednej Európe, začalo minulý rok aktívne bojovať proti plytvaniu potravinami a zaviazalo sa znižovať odpad zo svojich obchodov a distribučných centier. Spoločnosť preto začala intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu v prevádzkach, aby dokázala nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať. Minulý rok po prvýkrát spoločnosť publikovala svoje údaje o množstve potravinového odpadu a podľa tohtoročnej správy sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok naprieč celou strednou Európou. Na Slovensku sa medziročne podarilo znížiť objem vyhodených potravín až o 20 % a ľuďom v núdzi darovať až 577 ton jedľa.Aktuálna správa sa zameriava na údaje o presnom množstve potravinových prebytkov a odpadu, čo umožní spoločnosti Tesco prijať ešte efektívnejšie kroky na minimalizáciu množstva potravinového odpadu a zvýšenie objemu potravín darovaných ľuďom v núdzi.V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu pre ľudí, na krmivo pre zvieratá a potraviny zlikvidované ako odpad. V porovnaní s predchádzajúcim rokom Tesco Slovensko znížilo množstvo celkového potravinového odpadu o 20 %, z 9 957 ton na 7 934 ton. Z tohto množstva sa darovalo 586 ton prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu vrátane 9 ton, ktoré sa použili ako krmivo pre zvieratá.povedalV rámci záväzku do budúcnosti Tesco od minulého roka zlepšilo svoje interné procesy v plánovaní a objednávaní tovaru, čo pomohlo znížiť množstvo potravín blížiacich sa k dátumu spotreby či dátumu minimálnej trvanlivosti a zvýšiť objem potravín darovaných potravinovým bankám alebo miestnym dobročinným organizáciám. Výsledkom týchto zmien a angažovanosti kolegov v celej spoločnosti bolo zníženie objemu potravinového odpadu z prevádzok Tesco v celej strednej Európe z 54 102 ton v roku 2016/17 na 38 054 ton, teda o výrazných 30 %. Zo svojich prevádzok na českom, maďarskom, slovenskom a poľskom trhu Tesco darovalo potravinovým bankám a dobročinným organizáciám spolu 10 639 ton potravín, čo predstavuje viac ako 25 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi.Okrem zlepšených a optimalizovaných procesov bojuje Tesco proti plytvaniu potravinami aj prostredníctvom vlastného programu darovania potravín. Už 600 predajní v strednej Európe odovzdáva potravinové prebytky do potravinových bánk a dobročinným organizáciám.Tesco chce dosiahnuť, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti v strednej Európe odovzdávali potravinové prebytky dobročinným organizáciám.Minulý rok spoločnosť Tesco predstavila nový sortiment ovocia a zeleniny pod názvom „Perfectly Imperfect“. Cieľom bolo pomôcť dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu, ktoré by inak skončili v odpade už u pestovateľa. Tesco svojim dodávateľom poskytuje pomoc aj efektívnou distribúciou produktov v čase nezvyčajne bohatej úrody. V strednej Európe nedávno spustila Horúcu linku pre potravinový odpad, na ktorú môžu dodávatelia nahlasovať svoj potenciálny potravinový odpad a spoločnosť im pomôže situáciu vyriešiť.Podrobnosti o Správe Tesco o potravinovom odpade nájdete na: https://www.tescoplc.com/ Na presnosť údajov o potravinovom odpade v limitovanom rozsahu dohliada spoločnosť KPMG LLP v súlade s normami na zabezpečenie kvality ISAE 3000.