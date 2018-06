Testovanie deviatakov by mali podstúpiť aj žiaci osemročných gymnázií

Školský výbor sa venoval aj kritériám prijímania žiakov na osemročné gymnáziá.

Bratislava 12. júna (TASR) – Na testovaní deviatakov, známom ako Testovanie-9, ktoré absolvujú zhruba 15-ročné deti v základných školách, by sa mali po novom zúčastniť aj žiaci osemročných gymnázií. Tí doteraz testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry neabsolvovali. Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport schválil na pondelkovom (11.6.) zasadnutí pozmeňujúci návrh novely školského zákona poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS).



Podľa člena výboru Martina Poliačika (nezaradený) by sa mali všetky deti v tom istom veku bez ohľadu na to, akú školu navštevujú, na testovaní zúčastniť. "Je to úplne logické. Nechápem, prečo sa to doteraz nerobilo. Keď zavádzame testy piatakov, tak meriame všetky deti v tom veku vo všetkých typoch škôl," povedal. Doplnil, že by to malo platiť aj v prípade testovania žiakov na úrovni deviateho ročníka. "Rovnaký test by mali robiť všetci žiaci zo všetkých typoch škôl," dodal Poliačik.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) si myslí, že by sa malo k takémuto kroku pristúpiť, aby sa vedeli porovnať či osemročné gymnázia zásadne zlepšujú výsledky žiakov. Zároveň pripomenula, že v prípade posledných výsledkov z externej časti maturitných testov neboli zistené žiadne výrazné rozdiely medzi osemročnými, štvorročnými a päťročnými gymnáziami.



Školský výbor sa venoval aj kritériám prijímania žiakov na osemročné gymnáziá. Lubyová podotkla, že pri osemročných gymnáziách sa zrušila kvóta päť percent, ktorá je uplatňovaná na jednotlivé kraje. Po novom sa táto kvóta vzťahuje na celú SR ako celok. "Síce sa celonárodne zachová kvóta päť percent, ale rozpis tried bude určený tak, aby sa priblížil dopytu," uviedla šéfka rezortu školstva. Podľa nej by po novom nemali vznikať také situácie, že jeden kraj bude mať obrovský dopyt, ale malú kvótu. Ako doplnila, kvóta sa už nebude rozpisovať rovnomerne podľa krajov, ale otváranie tried sa bude prispôsobovať dopytu zdola.



Podľa Lubyovej rezort školstva nerozhoduje o konkrétnych triedach na konkrétnych gymnáziách, ale nastaví len systém cez kvóty tak, aby bol priblížený dopytu. "Každý kraj dostane svoju kvótu a v rámci toho rozhodne, ktoré školy a triedy bude otvárať," uzavrela.