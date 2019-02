ČIŽNÁR: TÍM, KTORÝ VYŠETRUJE VRAŽDU KUCIAKA,ZOSTÁVA V PÔVODNEJ ZOSTAVE

Správu aktualizujeme.

Bratislava 7. februára (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR nezasiahla nezákonne do rozdelenia tímu, ktorý rieši úkladnú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tím zostáva v pôvodnej zostave. Zdôraznil to vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár za účasti prvého námestníka generálneho prokurátora SR Petra Šufliarskeho, prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského a dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Čižnár priznal, že sa nepodarí do konca februára podať návrh na podanie obžaloby väzobne stíhaných osôb, tak ako sa plánovalo.



J. Čižnár potvrdil, že lustrovali aj prokurátora alebo advokáta

Jedného z prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku alebo advokáta Daniela Lipšica, ktorých prípravu vraždy má vyšetrovať aj policajná inšpekcia, na 99 percent lustrovali. Povedal to vo štvrtok generálny prokurátor Jaromír Čižnár s tým, že sa na tom pravdepodobne podieľali policajti. Aj preto sa bude na vyšetrovaní prípravy vrážd podieľať inšpekcia.



Vyšetrovaciemu tímu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice tak odňali prípad, v ktorom sa vyšetrovali podozrenia z prípravy vraždy advokáta Lipšica a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Žilinku a prípravy vraždy námestníka Generálnej prokuratúry SR Šufliarskeho.



"Nikto nechcel narušiť tím, ktorý sa zaoberal prípadom vraždy novinára Kuciaka," povedal prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský. Inšpekcia ministerstva vnútra bude riešiť prípad lustrácie, ktorej sa mohli dopustiť bývalí či súčasní príslušníci polície. Lučanský varoval pred tvrdými postihmi.



"Tím, ktorý vyšetruje vraždu Kuciaka a jeho snúbenice, má podobu a pracuje v režime, v akom pracoval doteraz. Únik informácií zo spisov však bol neúnosný," zdôraznil ďalej Čižnár, ktorý tak reagoval na vyňatie veci Šufliarskeho, Lipšica a Žilinku. "Došlo k nezákonným lustráciám," uviedol. Podľa jeho slov boli niektoré záznamy týchto troch osôb blokované v policajnom systéme. Ako ozrejmil, lustrovať blokované údaje je ťažké a bez spolupráce polície "nemožné". Informácie, ktoré mali o osobách podozriví, boli podľa jeho slov detailné a sami ich nemohli získať.



"Úniky z vyšetrovacieho spisu sú neprijateľné. V stredu sme sa dozvedeli rozhodnutie, že bude zapojená inšpekcia Ministerstva vnútra SR. Hovoríme tu o dvoch skutkoch, kde v jednom mali byť zavraždení súčasní a či bývalí vysokopostavení predstavitelia bezpečnostných zložiek. Rozhodnutie plne rešpektujeme," zdôraznil okrem iného dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



V PRÍPADE VRAŽDY J. KUCIAKA A M. KUŠNÍROVEJ MÔŽU PADNÚŤ ĎALŠIE OBVINENIA

V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej môžu padnúť ďalšie obvinenia. Oznámil to vo štvrtok generálny prokurátor Jaromír Čižnár, termín nekonkretizoval.



INFORMÁCIE O PLÁNOVANOM ÚNOSE J. KUCIAKA SA PREVERIA

Informácie, že zavraždený novinár Ján Kuciak mal byť pred vraždou unesený, vo štvrtok dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nepotvrdil ani nevyvrátil. Podľa jeho slov sa každá jedna skutočnosť dôsledne preverí, či je pravdivá.