TIS: Najtransparentnejšiu kampaň má Z. Čaputová, najmenej R. Švec

Bratislava 22. februára (TASR) - Najtransparentnejšiu prezidentskú kampaň má podľa organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Zuzana Čaputová. Za ňou nasledujú kampane Roberta Mistríka a Eduarda Chmelára. Zo štvorky najväčších favoritov je najmenej transparentný Maroš Šefčovič, celkovo Róbert Švec a Martin Daňo.



Kampaň Čaputovej je podľa TIS najtransparentnejšia, aká kedy na Slovensku bola. "Veľmi podrobne zobrazuje informácie na transparentnom účte, tiež na našu žiadosť zverejnila svoje podrobné majetkové priznanie," opísal riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Okrem toho organizácia hodnotila web kampane, výdavky pred jej oficiálnym začiatkom a počas nej.







Na druhom mieste skončil Robert Mistrík, ktorý na rozdiel od ostatných kandidátov ukázal aj údaje z roku 2018. Zníženú známku však získal za veľké položky na transparentom účte a menej podrobné majetkové priznanie. "Tri štvrtiny doterajšej kampane presunul pomocou dvoch veľkých zálohových platieb z verejne kontrolovateľného transparentného účtu do skrytého prostredia mediálnej agentúry," priblížil analytik TIS Ľuboš Kostelanský. Mistrík to zdôvodnil ekonomickou výhodnosťou a snahou neprezradiť konkurencii detaily kampane.



V prieskumoch najsilnejší kandidát Maroš Šefčovič nebol ochotný vyplniť podrobné majetkové priznanie a neposkytol svoje daňové doklady. Formulár, ktorý zverejňuje ako eurokomisár, však podľa TIS nie je dostatočne podrobný. Podobne ako u Mistríka sú tiež na jeho transparentnom účte najmä veľké transfery agentúram. "Zatiaľ je menej transparentný ako Marian Kotleba," skonštatoval Kostelanský.



Štvrtý preferenčne najsilnejší kandidát Štefan Harabin má transparentný účet kvalitatívne na úrovni Mistríka a Šefčoviča. Nebol ochotný vyplniť podrobné majetkové priznanie. Odkázal na to, ktoré podáva ako sudca Najvyššieho súdu SR. To je však podľa TIS príliš všeobecné. V hodnotení transparentnosti kampaní sa tá jeho umiestnila na štvrtom mieste.







Piatu najtransparentnejšiu kampaň má podľa TIS Ivan Zuzula, šiestu Béla Bugár. Nasledujú Juraj Zábojník, Milan Krajniak, František Mikloško, Bohumila Tauchmannová, Marian Kotleba, Maroš Šefčovič, Martin Daňo a Róbert Švec.



Organizácia upozorňuje, že jej hodnotenie má svoje limity. Nevie napríklad preveriť, či sú na transparentných účtoch zverejnené všetky výdavky, či neboli dary maskované cez tretie strany, prípadne či boli majetkové priznania vyplnené pravdivo. "Ochota poskytnúť tieto dáta však zvyšuje šancu, že v prípade ich nepravdivosti budú kandidáti odhalení," poznamenal Šípoš.



"Toto hodnotenie je len úvodným a kandidáti majú možnosť zlepšiť svoje skóre napríklad tým, že skvalitnia svoje transparentné účty, volebné weby alebo predsa len vyplnia a zašlú majetkové priznanie," odkazuje Kostelanský. Výsledky opakovaného hodnotenia plánuje TIS zverejniť v týždni pred prvým kolom volieb.