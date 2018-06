VIDEO: TASR bude spolupracovať s Bulharskou tlačovou agentúrou

TASR spolupracuje s vyše 20 tlačovými agentúrami na celom svete.

Bratislava 19. júna (TASR) - Tlačová agentúra (TA) SR podpísala dohodu o spolupráci s Bulharskou tlačovou agentúrou (BTA). Médiá si budú vymieňať informácie a neskôr aj fotografie. Dohodu podpísali v Prezidentskom paláci v Bratislave šéfovia agentúr Vladimír Puchala (TASR) a Maxim Minchev (BTA).



"Tlačová agentúra Slovenskej republiky chce mať kontakty so spoľahlivými zdrojmi a Bulharská tlačová agentúra je spoľahlivý zdroj informácií. Zmluva sa týka výmeny informácií v anglickom jazyku, takže ľudia na Slovensku a v Bulharsku budú mať spoľahlivé informácie z prvej ruky," povedal po podpise Puchala.







V blízkej budúcnosti by si agentúry chceli vymieňať aj fotografie. "S kolegom sme hovorili aj o stážach a o ďalšom expandovaní celého kontraktu," uviedol Puchala.



Pripomenul, že TASR spolupracuje s vyše 20 tlačovými agentúrami na celom svete. Spolupráca s BTA je podľa Puchalu dôležitá z viacerých dôvodov. "Bulharsko je destinácia, kam Slováci cestujú, je to krajina, ktorá má ambíciu byť v Schengene, prijať euro. A to sú všetko témy, ktoré sú zaujímavé aj na Slovensku," doplnil šéf TASR.