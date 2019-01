Odpadový materiál z Oravy drží pokope najvyššiu sochu sveta

Stabilitu a odolnosť voči vode zvyšuje soche s podobizňou indického bojovníka za nezávislosť Sardára Patéla práve betón s prímesou oravského materiálu známeho pod označením Mikrosilica – Sioxid

Bratislava 19. januára (TASR) - Prach zachytávaný pri výrobe ferozliatin v hutníckej fabrike na Orave robí trvácnou najvyššiu sochu sveta. Ako vedľajší produkt pri výrobe v Oravských ferozliatinárskych závodoch (OFZ) sa používa na spevnenie betónu a z tohto dôvodu ho využili aj pri výstavbe Sochy jednoty na riečnom ostrove pri indickom meste Vadodara.



Stabilitu a odolnosť voči vode zvyšuje soche s podobizňou indického bojovníka za nezávislosť Sardára Patéla práve betón s prímesou oravského materiálu známeho pod označením Mikrosilica – Sioxid. Keď koncom roka 2018 veľkolepú stavbu vysokú 182 m odhalili, hutníci z Oravy ešte o ničom netušili.



"Že to bol práve produkt našej spoločnosti, sme sa dozvedeli viac-menej náhodne. Jeden z našich veľkých odberateľov v Ázii sa na stretnutí zmienil, že podstatná časť našej produkcie skončila práve na stavbe tejto rekordnej sochy," povedal výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.



Doplnil, že pre fabriku je takáto vedľajšia výroba nielen dobrou obchodnou príležitosťou, ale zároveň odpoveďou na prísne ekologické pravidlá z Bruselu. Pri výrobe ferozliatin v súčasnosti nevytvára žiadny odpad. "Prach s vysokým obsahom kremíka zachytávajú membránové filtre a ten sa potom spracúva, balí a posiela do celého sveta," vysvetľuje riaditeľ.



Socha jednoty stojí na ostrove neďaleko mesta Vadodara. Celková výška konštrukcie je 240 metrov, so základňou výšky 58 metrov. Oceľový rám je spevneným cementovým betónom s využitím práve produktu z Oravy a bronzovým obkladom. Stavba sochy si vyžiadala 75.000 kubických metrov betónu, 5.700 ton ocele a 22.500 ton bronzových listov.