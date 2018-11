Tradičné ankety združenia NEF Hospodársky klub pred finále

Bratislava 2. novembra (OTS) - Tohtoročné tradičné internetové ankety boli vyhlásené 5. 1. 2018. Nominácie sa skončia 20. 11. 2018. Tajné hlasovanie 145 riadnych členov a 77 pozvaných osobností sa začne 25. 11. a skončí sa v posledný deň roka 2018. Toto hlasovanie, ale aj hlasy z verejného hlasovania na www.hospodarskyklub.sk určí laureátov prestížnych cien a víťazov jednotlivých ankiet. Dnes naposledy zverejňujeme čiastkové výsledky.Nominovaných bolo 7 osobností zo SR a 4 zahraničné osobnosti. K 1. 11. hlasovalo 2248 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk Na prvej pozícii osobností zo SR jeZa knižné dielo Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Bratislava, 2017 so 614 hlasmi. Za ním jeZa založenie Neurochirurgickej kliniky vo FNsP v Nových Zámkoch a štvrťstoročné medicínske pôsobenie s 532 hlasmi.Ďaľšie poradie : 3. M. Kuffa, 4. Ľ. Hargašová, 5. HB Reavis a I. Chrenko, 6. City Restaurant v P. Bystrici a 7. Arca Brokerage House.Zo zahraničných osobností je na prvom miestes 235 hlasmi a za nímso 181 hlasmi. Na 3. mieste je M. Macháček a na 4. mieste A. Babiš.Nominovaných 6 osobností, počet hlasujúcich k 1. 11. 2018 je 1590 a na 1. mieste jeso 436 hlasmi. Za ním nasledujú : 2. V. Putin, 3. M. Maréchal – Le Pen, 4. V. Orbán, 5. A. Vučič a 6. M. Chovanec.Päť nominovaných, 895 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste jes 265 hlasmi. Za ňou nasledujú : 2. Prvá stavebná sporiteľňa, 3. J&T banka, 4. Fio banka a 5. ČSOB.Nominovaných 23 osobností, 1767 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste je predseda SOPK as 350 hlasmi. Za ním sú : 2. M. Kotleba, 3. T. Gašpar, 4. P. Demeš, 5. M. Šimkovičová, 6. A. Danko, 7. B. Bugár, 8. M. Lajčák ...Nominovaných desať osobností, hlasujúcich 3291 k 1. 11. 2018 a na prvej pozícii je, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy "Za dopravné technológie novej generácie SKY WAY s jedinečnými sociálnymi, ekologickými a hospodárskymi prednosťami, ktoré môžu napomôcť národom a ich štátom k všestrannej prosperite v mierových podmienkach" s 1067 hlasmi. Za ním nasledujú : 2. gen. Charles de Gaulle in memoriam, 3. Jigme Khesar Namgyel Wangschuck – bhutánsky kráľ, 4. Si Ťin pching, 5. Kim Jong Un a Moon Joe In, 6. CBS – Warner Bros Television, 7. S. Anisimov, 8. Magazín Lidé a Země a jeho šéfredaktorka L. Klicperová, 9. G. Verheugen a 10. G. Soros.Začiatok ankety 16. 4. 2018, doteraz nominovaných 13 osobností, 975 hlasujúcich k 1. 11. 2018 a na 1. mieste jes 250 hlasmi. Za ním sú : 2. A. Barcík, gen. riaditeľ Považskej cementárne a laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016, 3. P. Demeš, prvý minister medzinárodných vzťahov SR, 4. prof. J. Masarik, 5. A. Danko, 6. M. Lajčák, 7. V. Hudák, 8. I. Béreš, 9. V. Remišová, 10. J. Čarnogurský, 11. Ľ. Blaha, 12. J. Žitňanská a 13. Š. Harabin.Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie