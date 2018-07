Súd zamietol sťažnosť prokurátorky v prípade exposlanca Smeru-SD

Prehľad súdnej kauzy Vladimíra J.



4. marca 2015 - Na Generálnu prokuratúru (GP) SR bol podaný podnet na prešetrenie týrania zverenej osoby, podnet za vydieranie, vyhrážanie sa a hrubý nátlak, ktorého sa mal dopustiť vtedy ešte poslanec NR SR a podpredseda ľudskoprávneho výboru Vladimír J. na svojej manželke.

Vladimír J. podal trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohovárania, krivého obvinenia a porušenia dôvernosti ústneho prejavu. Informácie, ktoré sa objavili v médiách, označil za lži, polopravdy a nepravdivé obvinenia. Tvrdil, že sa nikdy nedopustil skutkov, z ktorých ho manželka a rôzne osoby obviňovali. Následne polícia (4.3.) večer zaistila zbrane, ktoré mal Vladimír J. v legálnej držbe.



6. marca 2015 - Vladimír J. sa vo večerných hodinách dobrovoľne dostavil na predvolanie na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi k vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície.

Vladimír J. sa vzdal poslaneckého mandátu aj funkcie okresného šéfa Smeru-SD v Prievidzi po medializácii jeho konfliktov s manželkou, s ktorou bol v rozvodovom konaní.



7. marca 2015 - Exposlanca NR SR Vladimíra J. polícia obvinila zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.



9. marca 2015 - Obvinený Vladimír J. bol po výsluchu umiestnený do policajnej cely s tým, že sudkyňa určila kauciu vo výške 20.000 eur. Vladimíra J. priviezla polícia pred súd o 16.30 h, sudkyňa ho vypočúvala štyri a pol hodiny.



10. marca 2015 - Vladimíra J. po štyroch dňoch prepustili na kauciu z policajnej cely na slobodu. Rozhodla o tom sudkyňa Okresného súdu v Prievidzi.



12. marca 2015 – Krajský súd v Trenčíne nevyhovel protestu prokurátorky voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Prievidzi, ktorý prepustil obvineného na slobodu.



20. marca 2015 – Obvinenie Vladimíra J. bolo rozšírené. Bol stíhaný i za skutok, ktorého sa dopustil voči manželke v období od 28. júna 2014 do podania trestného oznámenia poškodenou 4. marca 2015.



24. marca 2015 - Námietku zaujatosti voči všetkým vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, ktorú 16. marca podal zástupca manželky Vladimíra J., polícia ho zamietla.



31. marca 2015 - Uskutočnilo sa rozvodové pojednávanie Vladimíra J. a jeho manželky Ivety s vylúčením verejnosti. Súd zakázal obvinenému stretávať sa s dcérou Jasmínou. Súd určil Vladimírovi J. výživné na dcéru 600 eur. Exposlanec rozvod nekomentoval.



10. apríla 2015 – Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal ministrovi spravodlivosti podnet na podanie dovolania proti rozhodnutiu Krajského súdu v Trenčíne o väzbe obvineného exposlanca Vladimíra J.



5. novembra 2015 – Iveta J. sa dištancovala od obsahu nahrávky zverejnenej na internete a žiadala jej okamžité stiahnutie.



9. decembra 2015 - Vladimíra J. obžaloval prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.



16. marca 2016 - Čítaním obžaloby sa začalo na Okresnom súde v Prievidzi hlavné pojednávanie s Vladimírom J. Podľa obžaloby sa mal Vladimír J. v bytoch v Bratislave a Prievidzi správať k vtedajšej manželke a maloletej dcére tak, že im spôsoboval psychické utrpenie, pričom jeho konanie malo u oboch vyvolávať úzkosť, stres a strach. Exposlanec ich mal okrem iného opakovane vyháňať z bytu, svojej manželke mal zakazovať stretávať sa s rodinou, vyhrážať sa jej aj s pištoľou a dopustiť sa na nej fyzického násilia. Vladimír J. sa tiež podľa obžaloby mal k manželke a dcére správať agresívne a vulgárne im nadávať, dcéra pritom mala trpieť panickými úzkostnými záchvatmi.



24. mája 2016 - Výpoveďou bývalej manželky Ivety J. pokračovalo na Okresnom súde (OS) v Prievidzi hlavné pojednávanie s obžalovaným Vladimírom J., ktorý svoju vinu odmietal. Pojednávanie senát odročil.



17. júna 2016 - Na OS v Prievidzi pokračovalo hlavné pojednávanie s Vladimírom J. Pojednávanie senát opäť odročil.



21. septembra 2016 - Výpoveďou poškodenej Ivety J. pokračovalo na OS v Prievidzi hlavné pojednávanie. Senát OS v Prievidzi odročil pojednávanie.



13. októbra 2016 - Prehrávaním zvukových nahrávok zo súdneho spisu pokračovalo na Okresnom súde (OS) v Prievidzi hlavné pojednávanie s Vladimírom J. Hlavné pojednávanie bolo odročené.



2. decembra 2016 - Na OS v Prievidzi pokračovalo hlavné pojednávanie s Vladimírom J., ktoré bolo opäť odročené.



18. januára 2017 - Na hlavnom pojednávaní na OS v Prievidzi sa k okolnostiam prípadu vyjadrovali štyria svedkovia. Pojednávanie odročili.



17. februára 2017 - Výpoveďami siedmich svedkov pokračovalo na OS v Prievidzi hlavné pojednávanie, ktoré napokon odročili.



14. marca 2017 - Na Okresnom súde (OS) v Prievidzi boli vypočutí dvaja svedkovia a jeden znalec. Dve znalkyne, ktoré mali ešte vypočúvať, sa ospravedlnili z neúčasti. Pojednávanie pokračovalo prehratím DVD záznamu z výsluchu maloletej poškodenej a začalo sa oboznamovanie prítomných s listinnými dôkazmi zo spisu. Hlavné pojednávanie odročili.



12. apríla 2017 - Vypočutím znalkyne pokračovalo na OS v Prievidzi hlavné pojednávanie s Vladimírom J., ale opäť bolo odročené.



17. mája 2017 - Senát OS v Prievidzi vypočul znalkyňu.



14. júna 2017 - Čítaním listinných dôkazov pokračovalo na OS v Prievidzi hlavné pojednávanie s Vladimírom J.



18. septembra 2017 - Na Okresnom súde v Prievidzi vypovedala svedkyňa. Na súde tiež čítali zvyšné listinné dôkazy zo spisu. Hlavné pojednávanie odročili.



24. októbra 2017 - Na Okresnom súde v Prievidzi odzneli záverečné reči v súdnej kauze s Vladimírom J.



25. októbra 2017 - Exposlanca Národnej rady SR a bývalého okresného šéfa Smeru-SD v Prievidzi Vladimíra J. Okresný súd v Prievidzi neuznal vinným zo zločinu týrania svojej už bývalej manželky a maloletej dcéry. Senát vec postúpil na Okresný úrad v Prievidzi na prejednanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Rozsudok nebol právoplatný, prokurátorka proti nemu na mieste podala sťažnosť.

