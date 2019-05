Bejzbalový tréner Trumpa bol Slovák, Pellegrini mu venuje pálku

Prvá dáma dostane kroj zo stredného Slovenska.

Washington 2. mája (TASR) - Učiteľ na vojenskej akadémii a zároveň prvý tréner bejzbalu amerického prezidenta Donalda Trumpa pochádzal zo Slovenska. Volal sa Teodor Dobiáš. Preto jedným z darov, ktoré slovenský premiér Peter Pellegrini nesie do Bieleho domu, je špeciálne ručne vyrobená bejzbalová pálka vo farbách trikolóry s jeho venovaním. Premiér o tom informoval novinárov vo štvrtok počas letu do Washingtonu.



"Pre prvú dámu nesieme naozaj jeden krásny kroj zo stredného Slovenska. Veľmi ma však teší, že prezidentovi budeme môcť odovzdať aj jednu, špeciálne ručne a len pre tento účel vyrobenú bejzbalovú pálku vo farbách trikolóry, ktorá je teda vo farbách Spojených štátov, ako aj Slovenska s textom, ktorý mu bude navždy pripomínať, že jeho prvý tréner bejzbalu bol Slovák, a s venovaním predsedu vlády. Je to niečo, čo možno oproti iným štandardným darom má aj konkrétny príbeh a je naviazaný na konkrétne osoby. To je, myslím si, dar, ktorý má aj z emočnej stránky celkom vysokú hodnotu," zdôvodnil výber darčeka slovenský premiér.



Poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku a zároveň bývalý slovenský veľvyslanec vo Washingtone Peter Kmec priznal, že o trénerovi sa Úrad vlády SR dozvedel vďaka telefonátu od krajana, ktorý žije v Kanade. Teodor Dobiáš bol v americkej spoločnosti známy, keďže bol vojenským veteránom druhej svetovej vojny. Bojoval v Taliansku. Získal veľa ocenení aj od prezidentov. Zomrel v roku 2016 vo veku 90 rokov.



To, či prezident Trump dar aj prakticky využije alebo zostane v Bielom dome, nie je zatiaľ známe. "Americký protokol je v tomto dosť prísny. Všetky dary, ktoré sa dávajú na úrovni prezidentov USA, sa zachovávajú v archíve a sú v majetku Bieleho domu. Uvidíme, či ich bude môcť využiť, ale sme pripravení urobiť mu aj kópiu," dodal Kmec.



Prezident Donald Trump prijme slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Bielom dome v piatok (3. mája).



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová