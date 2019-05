Trump a Pellegrini ocenili vzťahy, prezident USA by rád navštívil SR

Slovenský premiér dodal, že to nie je len česť pre neho, ale pre krajinu, že môže byť v Bielom dome. Americký prezident uviedol, že by raz rád prišiel na Slovensko, bližší termín však nekonkretizoval.

Washington 3. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini a americký prezident Donald Trump na piatkovom rokovaní v Bielom dome ocenili vzájomné bilaterálne vzťahy. Americký prezident ocenil nákup stíhačiek F-16 a partnerstvo oboch krajín v NATO.



"Naše vzájomné vzťahy sú veľmi dobré. Toto je prvá návšteva slovenského premiéra v Oválnej pracovni," uviedol americký prezident.



Pellegrini bol podľa vlastných slov veľmi rád, že mohol stráviť dnešný deň v Bielom dome. "Myslím si, že načasovanie je skvelé, keďže tento rok oslavujeme 30 rokov slobody," povedal Pellegrini.



"Som veľmi rád, že dnes môžem povedať, že USA a Slovensko sú stabilnými partnermi a spojencami. Uviedol, že Slovensko má za sebou skutočne úspešný príbeh. V súčasnosti sa na Slovensku vytvárajú tisíce nových pracovných miest a v histórii má najnižšiu úroveň nezamestnanosti," povedal. Rovnako zagratuloval prezidentovi Trumpovi k podobne dobrým číslam.



Slovenský premiér spomenul taktiež, že slovenskej ekonomike sa darí aj v rámci EÚ. Ocenil, že americká ekonomika je taktiež v dobrej kondícii. Pellegrini je rád, že Slovensko robí viac aj v otázke obrany. "Môžem povedať že dve percentá HDP dosiahneme skôr, ako sme plánovali, a to v 2022 budeme to schopní naplniť," konštatoval slovenský premiér.



Slovenský premiér dodal, že to nie je len česť pre neho, ale pre krajinu, že môže byť v Bielom dome. Americký prezident uviedol, že by raz rád prišiel na Slovensko, bližší termín však nekonkretizoval.



Trump pochválil hospodárske výsledky Slovenska. "Som tomu veľmi rád, lebo ste skvelí ľudia. Naše vzťahy nikdy neboli lepšie ako teraz," povedal šéf Bieleho domu.



Ocenil kroky Slovenska smerujúce k navýšeniu obranného rozpočtu na dohodnutú úroveň, pretože, ako zdôraznil, USA v rámci NATO prispievajú na obranu disproporčne veľa oproti ostatným členským krajinám. Viaceré štáty však počas jeho administratívy prisľúbili zvýšiť rozpočet na obranu, dodal.



Ďalej hovoril o ekonomických výsledkoch svojej krajiny, pričom pripomenul, že nezamestnanosť je na úrovni 3,6 percenta, čo je najnižšie číslo od roku 1969. Nezamestnanosť pritom poklesla aj u všetkých významných etnických menšín. Okrem toho sa pochválil, že v obchodovaní s Čínou teraz USA získavajú "miliardy dolárov" na clách.



Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.