VIDEO: Košický samosprávny kraj chce riešiť dopravu pre turistov

Košice 6. júna (TASR) – Účastníci zo Španielska, Luxemburska, Bulharska, Poľska a Rakúska, spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja (KSK) diskutovali v Košiciach o enviromentálne prijateľnej mobilite na území Košického kraja. V rámci medzinárodného projektu Posledná míľa – Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch chce kraj zapojiť dopravcov do lepšieho riešenia koordinácie flexibilnej dopravy.



"Zo strany Európskej únie je stále väčší tlak, aby projekty mali konkrétne výstupy, aby to neskončilo len v podobe nejakého oboznámenia sa so situáciou v zahraničí, ale čo to prinesie danej krajine. Preto my na Slovensku, ako jeden zo šiestich partnerov v tomto projekte, sa snažíme pripraviť akčný plán pre konkrétne vybrané územie Slovenského raja. Spolu s miestnymi ľuďmi sme identifikovali, že doprava je jeden z najvážnejších problémov. Chceme, aby sa ľudia ľahko a bez problémov vedeli dostať na miesto určenia, či už ubytovania, alebo nástupu do roklín, alebo využitia cyklotúr a podobne," uviedol riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Jaroslav Tešliar s tým, že v súčasnosti finišujú s akčným plánom.



Slovenský raj je podľa jeho slov najnavštevovanejšie miesto v rámci Košického kraja. "Vidíme tam najväčší problém, keď návštevníci síce prichádzajú, ale nevedia sa komfortne dostať na miesto určenia. Cieľom nie je zvýšiť počet návštevníkov, ale zlepšiť dostupnosť a znížiť využívanie osobných aut na prepravu," doplnil Tešliar.







"Čím lepšia dostupnosť, tým väčší záujem, tým väčší počet návštevníkov. To je základné pravidlo, ktoré platí. Naozaj, my sa na to z pohľadu krajskej organizácie veľmi seriózne pozeráme a vnímame celú túto problematiku cestovnej dostupnosti. Už minulý rok sme iniciovali rekonštrukciu kopanickej cesty, ktorá prepája sever a juh Národného parku Slovenský raj, pretože sever je naozaj preplnený turistami. Opak máme vlastne na juhu a ten manažment návštevníkov medzi severom a juhom je veľmi dôležitý," povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.



Veronika Holzer z Rakúskeho Ministerstva udržateľnosti a cestovného ruchu uviedla, že projekt iniciovali z dôvodu, že majú problém so zmenou klímy, konkrétne emisiami CO2, ktoré spôsobuje sektor dopravy. "Najväčší problém sú súkromné autá a lietadlá. Chceme mať zvýšený podiel cestovného ruchu, pretože je to významný sektor ekonomiky. Dôležité je zabezpečiť dopravu - mobilitu, ale udržateľným spôsobom," povedala.



Medzinárodný projekt Posledná míľa – Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch sa začal realizovať v apríli 2016 a potrvá do septembra 2020. Cieľom projektu, ktorý je podporený programom Interreg Europe, je navrhnúť flexibilný dopravný systém na území KSK, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach. Na realizáciu aktivít projektu v Košickom kraji je pre slovenského partnera plánovaná suma vo výške 171.223 eur. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.