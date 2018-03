V horských oblastiach pretrváva mierne lavínové nebezpečensto

Ráno bolo na horách hmlisto s doznievajúcim slabým snežením, oproti včerajšku sa ochladilo.

Liptovský Hrádok 13. marca (TASR) - V horských oblastiach Slovenska pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo. V priebehu dňa však môže hrozba mierne stúpať – a to najmä na slnkom osvietených svahoch. Informoval o tom Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Podľa Žiaka sú lavínové zosuvy pravdepodobné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch východných orientácií. "Na záveterných stranách najvyšších polôh sa v úzkych žľaboch a terénnych depresiách stále môžu nachádzať aj nafúkané dosky a vankúše. Tie už pri malom dodatočnom zaťažení môžu znamenať nebezpečenstvo, nakoľko podkladová vrstva je ľad," ozrejmil.



Ráno bolo na horách hmlisto s doznievajúcim slabým snežením, oproti včerajšku sa podľa HZS ochladilo. Sneh v priebehu noci mierne prituhol, avšak nie do nosnej kvality. "V polohách nad 1800 metrov nad morom je sneh premrznutý a ľadový. V žľaboch a pod stenami môže znamenať nebezpečenstvo aj malé množstvo prefúkaného nového snehu, a to najmä v horolezeckom teréne," upozornil Žiak.