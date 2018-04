V pohoriach sa vplyvom vetra a oteplenia zvýši lavínové nebezpečenstvo

Zvýšená hrozba platí najmä v stredných polohách, kde je stále dostatok snehu a oteplenie bude veľmi výrazné.

Liptovský Hrádok 3. apríla (TASR) – V horských oblastiach Slovenska dopoludnia prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, v popoludňajších hodinách sa však lavínová hrozba zvýši. Podľa horských záchranárov je to dôsledok poslednej periódy sneženia, veľmi silného vetra a následného prudkého oteplenia. TASR o tom v utorok informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Zvýšená hrozba platí najmä v stredných polohách, kde je stále dostatok snehu a oteplenie bude veľmi výrazné. „Nebezpečné budú hlavne južné, juhovýchodné a juhozápadné svahy so sklonom od 30 stupňov a viac. V týchto miestach očakávame samovoľné lavíny,“ upozornil Buliak.



Ráno bolo na horách jasné počasie bez zrážok. Fúkal prevažne juhozápadný vietor o sile v nárazoch viac ako 15 metrov za sekundu. „Po prechode frontálneho systému k nám začal prúdiť teplý vzduch, teploty dosahovali na vrcholoch hôr ráno mínus štyri stupne Celzia, na podhorí plus tri stupne. V priebehu dňa očakávame výrazné sadanie snehovej pokrývky a jej premočenie v celom profile,“ skonštatoval Buliak s tým, že práve tento jav spôsobí jej nestabilitu, ktorá bude výraznejšia na slnkom osvietených svahoch.