V Západných a Vysokých Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Lavínové nebezpečenstvo je v teréne veľmi rozdielne, v kontraste s naviatymi snehovými doskami sú mnohé svahy vyfúkané na tvrdú až zľadovatenú starú snehovú pokrývku.

Liptovský Hrádok 24. februára (TASR) - Vo vyšších polohách Západných a Vysokých Tatier (nad 1600 metrov nad morom) trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách a vo Fatrách je malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň.



Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby pripadlo na tvrdú až zľadovatenú snehovú pokrývku počas posledného sneženia od päť do 20 centimetrov nového snehu.



"Veľmi silný vietor ho previal na záveterné, najmä južné, juhovýchodné a východné svahy a žľaby. Tu je uložený vo forme snehových dosiek, vankúšov a jeho hrúbka môže dosahovať aj 50 centimetrov. Uvoľnenie lavín je v týchto miestach možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, spontánne lavíny sa neočakávajú," uviedol Kyzek.



V Nízkych Tatrách a vo Fatrách sa nachádzajú potenciálne lavínové juhozápadné, južné a juhovýchodné svahy, kde je naviaty nový sneh, no sú relatívne malé. Pozor na terénne pasce, upozornil Kyzek.



Po sobotňajšom ochladení sa pomaly otepľuje. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 10 do mínus troch stupňov Celzia. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch silný severný až severovýchodný vietor do 12 metrov za sekundu, v nárazoch od 10 do 15 metrov za sekundu, na hrebeni Veľkej Fatry miestami viac ako 20 metrov za sekundu. Nový sneh za uplynulý deň nepripadol.