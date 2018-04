Vo všetkých slovenských pohoriach je mierne lavínové nebezpečenstvo

Ráno bolo na horách prevažne jasno, ojedinele na hrebeňoch Nízkych Tatier zamračené.

Liptovský Hrádok 7. apríla (TASR) – Vo všetkých pohoriach Slovenska je mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Tento stupeň ohrozenia platí vo zvýšenej miere najmä od poludňajších hodín na južných, juhovýchodných, juhozápadných a západných svahoch so sklonom od 35 stupňov. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sneh z posledného silného oteplenia počas noci zmrzol a na mnohých miestach sa vytvoril ľadový povrch. "V najvyšších polohách Tatier môžu byť v niektorých terénnych útvaroch, ako sú napríklad úzke žľaby na záveterných južných stranách, nafúkané vankúše, ktoré sa môžu veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť," upozornil Biskupič.



Ráno bolo na horách prevažne jasno, ojedinele na hrebeňoch Nízkych Tatier zamračené. Teploty sa pohybovali od nula do päť stupňov Celzia, fúkal prevažne čerstvý juhovýchodný vietor do 10 metrov za sekundu.



"Povrch snehovej pokrývky je rôznorodý, vo vrcholových miestach a na miestach, kde vietor prekonával terénne prekážky, je vyfúkaný na podkladovú ľadovú vrstvu. Na záveterných stranách je uložený vo vankúšoch a doskách. Sneh počas dňa kašovatie a stráca stabilitu. Súvislá snehová pokrývka sa v závislosti od orientácie nachádza nad hranicou 1000 až 1150 metrov nad morom," dodal Biskupič.