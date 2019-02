Lavínové nebezpečenstvo je v teréne veľmi rozdielne, v kontraste s naviatymi snehovými doskami sú mnohé svahy vyfúkané na tvrdú až zľadovatenú starú snehovú pokrývku.

Liptovský Hrádok 23. februára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.



Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby pripadlo na tvrdú až zľadovatenú snehovú pokrývku počas posledného sneženia od päť do 20 centimetrov nového snehu.



"Veľmi silný vietor ho previal na záveterné, najmä južné, juhovýchodné a východné svahy a žľaby. Tu je uložený vo forme snehových dosiek, vankúšov a jeho hrúbka môže dosahovať aj 50 centimetrov. Uvoľnenie lavín je v týchto miestach možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, ojedinele je na veľmi strmých svahoch možný zosuv menších spontánnych lavín," uviedol Kyzek.



Lavínové nebezpečenstvo je v teréne veľmi rozdielne, v kontraste s naviatymi snehovými doskami sú mnohé svahy vyfúkané na tvrdú až zľadovatenú starú snehovú pokrývku. Prechod medzi takýmito povrchmi snehu je veľmi ľahko viditeľný, dodal Kyzek.



Po prechode výrazného studeného frontu bolo v sobotu ráno na horách všade jasno. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 20 do mínus 10 stupňov Celzia. Fúkal silný severný až severovýchodný vietor do 12 metrov za sekundu, v nárazoch na hrebeňoch Tatier miestami viac ako 20 metrov za sekundu.