TV Markíza žiada preveriť dane firiem spojených s M. Kočnerom

Bratislava 15. júna (TASR) - V súvislosti s kauzou zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur požiadal vysielateľ TV Markíza Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti. Dôvodom je podozrenie z viacnásobného porušenia zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.



Zástupcovia televízie v tejto súvislosti upozorňujú, že spoločnosť Správa a inkaso zmeniek, s.r.o., ktorá sa na súde domáha vyplatenia, ako aj ich predchádzajúci vlastníci, spoločnosti Inkasný servis, a.s., a Midas Investments Ltd. neviedli zmenky riadne v účtovníctve a výnosy zo zmeniek neboli riadne zdanené. "Spomínané spoločnosti mali zohľadniť vlastníctvo, prevod či nadobudnutie zmeniek v daňových priznaniach. Keďže tieto spoločnosti takto nepostupovali, samozrejme ani nezaplatili daň v zákonnej výške. Nezaplatená daň môže byť vo výške niekoľko miliónov eur," uviedol mediálny zástupca TV v prípade Peter Papanek.



Absencia zmeniek v účtovníctve a postoj uvedených spoločností a ich štatutárov k plneniu daňových povinností svedčia podľa zástupcov televízie o tom, že nároky uplatnené na súde voči Markíze v prípade zmeniek nie sú opodstatnené. Markíza pravosť zmeniek spochybňuje už od začiatku sporu. Na základe posudku písmoznalkyne je podľa TV značne nepravdepodobné, že zmenky boli podpísané v roku 2000 tak, ako to tvrdia Marian Kočner a Pavol Rusko.



Televízia v tejto súvislosti podala trestné oznámenie na Kočnera a Ruska za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA).



Koncom apríla tohto roka Okresný súd Bratislava v jednom z prípadov rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera. Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné, televízia oznámila, že sa voči nemu odvolá.