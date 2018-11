Týždeň vedy a techniky prinesie viac ako 400 podujatí na Slovensku

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá pripravila viacero podujatí.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa začína v pondelok, prinesie viac ako 400 podujatí. Ako TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, je zameraný na popularizáciu vedy a techniky.



Po pondelkovom otvorení Týždňa vedy a techniky bude nasledovať množstvo podujatí, ktoré sa uskutočnia nielen v hlavnom meste, ale napríklad aj v Košiciach, Trnave, Nitre či Banskej Bystrici. Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo na utorok 6. novembra pre verejnosť podujatie s názvom Utorok so psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma a ako dokáže pomôcť v bežnom živote.



Interaktívna výstava Veda netradične a Festival vedy a techniky Amavet 2018 budú pre záujemcov k dispozícii 8. a 9. novembra v bratislavskej Inchebe. "Pre odbornú komunitu je na 8. novembra pripravená národná konferencia na tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore - Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra," uviedlo MŠVVaŠ.



Záujemcovia sa môžu dozvedieť napríklad o možnostiach získania úverov pre študentov, prieniku nebezpečných látok do životného prostredia, zúčastniť sa môžu na viacerých výstavách, napríklad o robotike, absolvovať môžu i exkurziu na Úrade priemyselného vlastníctva SR či absolvovať viaceré besedy a workshopy.



Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá pripravila viacero podujatí. Ako TASR informovala jej hovorkyňa Monika Hucáková, pre žiakov, ale pre verejnosť sa uskutoční v stredu (7.11.) napríklad výskum v Arboréte Mlyňany SAV. Žiaci sa dozvedia o spolužití stromov s mikróbmi, ošetrovaní ruží, pripravená je aj exkurzia po náučných chodníkoch arboréta. Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici pripravil na stredu program týkajúci sa 75 rokov tohto ústavu, od 18. h sa uskutočnia nočné pozorovania.



Týždeň vedy a techniky potrvá do nedele 11. novembra a ukončí Vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky.