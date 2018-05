Účastník dopravnej nehody má viaceré povinnosti

Účastník dopravnej nehody musí zotrvať na jej mieste až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

Bratislava 30. mája (TASR) - Vodiči, ktorí sa stanú účastníkmi dopravnej nehody, musia pamätať na viacero povinností. Ich porušenie má trestnoprávne dôsledky, upozorňuje polícia.



Povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



"Podľa zákona o cestnej premávke je účastník dopravnej nehody povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou," povedala Mihalíková.



Poskytnutie prvej pomoci po dopravnej nehode môže zachrániť ľudský život, prípadne zmierniť následky zranení. "Účastníci cestnej premávky, nezabúdajte na to, že poskytnutie pomoci je založené na princípe vzájomnosti. To znamená, že ak niekto pomoc očakáva, mal by sám byť schopný ju poskytnúť," doplnila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.



Účastník dopravnej nehody musí zotrvať na jej mieste až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Musí sa rovnako zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. "Treba urobiť aj vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody," zhrnula Mihalíková.