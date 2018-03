Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom

Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zadržali 141 osôb, z 13 boli zahraniční novinári.

Bratislava 24. marca (TASR) – Vyše tisíc príslušníkov bezpečnosti, ktorí boli nasadení proti pokojnému zhromaždeniu na Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 v Bratislave, zasiahlo proti účastníkom tichého protestu naozaj tvrdo. "Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zadržali 141 osôb, z 13 boli zahraniční novinári," uviedol vedúci katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Róbert Letz. "Mnohí z nich prežili vyšetrovanie v noci z 25. na 26. marca 1988 u povestných Dvoch levov," dodal.



Historik ďalej pripomenul, že za účasť na manifestácii oznámila bezpečnosť 77 občanov na Obvodnom národnom výbore (ObNV) Bratislava I. pre priestupok narušenia verejného poriadku, 33 občanom uložil správny orgán pokutu do výšky 500 Kčs.



Súdny postih účastníkov manifestácie patril do kompetencie Obvodného súdu Bratislava I., ktorý vydal v septembri 1988 v 17 prípadoch trestné rozkazy. "Z nich desiatim osobám vymeral pokutu 2000 Kčs, 4 osoby odsúdil na podmienečný trest a 3 osoby odsúdil na 2 mesiace nepodmienečne," spresnil historik.



Určenú pokutu zaplatili tri osoby, 14 odsúdených však podalo odpor voči rozhodnutiu súdu. "Obvodný súd Bratislava I. bol tak povinný nariadiť verejné pojednávania," vysvetlil Letz. Prvé sa konali 17. októbra 1988.



"Súd potvrdil rozhodnutie trestného príkazu o zaplatení pokuty 2000 Kčs. Odsúdení boli Bernadeta Otrubová, Martin Pavličko, Štefan Tomašovič, Stanislav Kopček a Ľudmila Heribanová. Tých omilostila až amnestia, ktorú pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSR udelil prezident Gustáv Husák," uviedol historik.



Amnestia sa však nevzťahovala na odsúdeného Jiřího Fajmona z Liberca, a to z dôvodu, že bol v roku 1985 odsúdený za poburovanie. "Fajmon bol preto odsúdený 27. 1. 1989 na dva mesiace väzenia nepodmienečne, čo 2. 3. 1989 potvrdilo odvolávacie súdne pojednávanie,“ pripomenul profesor Letz.