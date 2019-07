J. Naď: Uchádzači pri nákupe 3D radarov boli netransparentne vylúčení

Rezort obrany sa voči tvrdeniam Naďa ohradil.

Bratislava 1. júna (TASR) - Nákup 3D rádiolokátorov z Izraela je netransparentný, uchádzači boli z procesu vylúčení bez toho, aby vedeli prečo. V súvislosti s obstarávaním radarov pre armádu to v pondelok povedal odborník na obranu hnutia OĽaNO Jaroslav Naď. Ministerstvo obrany (MO) SR sa voči tvrdeniam ohradilo.



Naď poukázal na to, že tender na nákup radarov bol vyhlásený ešte za bývalého vedenia rezortu, po troch rokoch ho podľa jeho slov nominanti SNS zrušili. Tvrdí, že požiadavky na dodávku sa následne zmenili. Označil to za tendenčné konanie s cieľom eliminovať súperov.



Zdôraznil, že obstaranie formou vláda - vláda nie je záruka transparentnosti. Hoci vlády podpíšu dohodu, zvyšok je podľa jeho slov na jednotlivých firmách, ktoré na tom v konečnom dôsledku zarobia. Tvrdí, že už pred rokom bolo jasné, že 3D radary bude dodávať Izrael. "Netvrdím, že izraelský produkt je zlý. Je to špičkový produkt tak ako ďalšie," povedal. Poukázal na to, že ostatní uchádzači, teda zvyšné oslovené krajiny, boli eliminovaní bez toho, aby vedeli prečo, a viacerí z nich sa podľa jeho slov sťažovali, že boli netransparentne vylúčení.



Rezort obrany sa voči tvrdeniam Naďa ohradil. "Mrzí nás, ak niekto zneužíva tému zabezpečenia obranyschopnosti Slovenskej republiky na politický boj. Voči tendenčným a účelovým informáciám, ktoré zazneli, sa, samozrejme, striktne ohradzujeme," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Doplnila, že ministerstvo obrany robí maximum na zabezpečenie operačných požiadaviek Ozbrojených síl (OS) SR.



Ministerstvo obrany chce predložiť vláde odporučenie, aby uzatvorila medzivládnu dohodu na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu s Izraelom.



Na základe výzvy ministerstva predložilo ponuky desať krajín, a to Francúzsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) vysvetlil, že oslovili hlavne výrobcov z členských krajín EÚ a NATO, aby boli radary kompatibilné a interoperabilné s prístrojmi ostatných členských krajín.



V rokoch 2018 až 2025 chce rezort obstarať celkovo 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu v predpokladanej rámcovej sume 155.090.000 eur vrátane DPH. Obstaranie formou vláda - vláda podľa rezortu garantuje transparentnosť a zároveň vylučuje akúkoľvek formu korupcie.