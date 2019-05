Učitelia sú nespokojní so zákonom o pedagogických zamestnancoch

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti so štvrtkovou demonštráciou uviedla, že zákon sa pripravoval viac ako dva roky.

Bratislava 9. mája (TASR) – Protesty učiteľov a aktivistov z Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a Slovenskej komory učiteľov (SKU) vyvrcholili vo štvrtok demonštráciou. Týmto spôsobom chcú vyzvať poslancov, aby opätovne neschválili zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne rezortu školstva, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska. Počas protestu sa presunuli z Námestia slobody pred budovu parlamentu.



Desiatky učiteľov vo štvrtok poukázali na to, že zákon je proti učiteľom. SKU a ISU poukazujú na to, že predložená verzia zákona nespĺňa požiadavky Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. "Doterajšie naháňanie sa za kreditmi malo byť nahradené systémom vzdelávania pedagógov, ktorý by garantoval zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu. Namiesto tejto dlho očakávanej zmeny však dochádza iba k redukcii súčasného systému, s ktorým nie sú spokojní učitelia, odborníci či analytici ministerstva financií," uviedli ISU a SKU. Podľa nich zákon priamo diskriminuje niektoré skupiny pedagógov, napríklad učiteľov materských škôl, vychovávateľov, asistentov učiteľa a zahraničných lektorov a výrazne obmedzuje možnosť ich kariérneho rastu.



Podľa protestujúcich zákon nezaručuje dostatočnú ochranu pred bossingom, riaditelia a zriaďovatelia sú naďalej nepostihnuteľní. "Hodnotenie riaditeľov a vedúcich zamestnancov, ktoré malo zabezpečiť demokraciu a reciprocitu na pracovisku, bolo zo zákona vypustené. Naopak, zákon zvyšuje právomoci riaditeľa, ktoré brzdia proces demokratizácie školy a môžu viesť k výskytu sociálno-patologických javov," tvrdia SKU a ISU.



V prípade, že poslanci NR SR prelomia prezidentovo veto a zákon opätovne schvália, učitelia sú pripravení aj naďalej pokračovať vo svojich aktivitách a ozývať sa proti tomuto zákonu. "Využijeme všetky ďalšie možnosti, ktoré existujú, aby sme poukázali na to, že tento zákon nie je v poriadku. Určite nezostaneme ticho," uviedol Vladimír Crmoman z ISU.



Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti so štvrtkovou demonštráciou uviedla, že zákon sa pripravoval viac ako dva roky. "Ešte sme aj predĺžili lehoty, aby sa všetci stihli povyjadrovať," poznamenala šéfka rezortu školstva. Podľa jej slov zákon prináša viacero dobrých vecí. Ako príklad uviedla znižovanie úväzkov pre vychovávateľov pri zachovaní platu, úľavy pre učiteľov, ktorí sa venujú kariérnemu poradenstvu, či pre riaditeľov škôl. "Je tam aj potvrdenie kvalifikácie učiteľov písomne, to znamená, že odstránia sa nejaké nejednoznačnosti pre nich," povedala Lubyová. Zároveň uviedla, že všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme.



"Zákon prináša veľmi veľa zlepšení, v zásade nikomu nezhorší pozíciu," povedala ministerka. Zároveň si myslí, že tí, ktorí sú spokojní, do ulíc nejdú, vychádzajú do nich len tí, ktorí s niečím nesúhlasia.