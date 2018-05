Bývalý minister školstva Ján Pišút zomrel vo veku 79 rokov

Profil profesora Jána Pišúta



Ján Pišút sa narodil 16. marca 1939. Absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1961 - odbor teoretická fyzika. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 1968 a pedagogickú hodnosť docenta dostal v roku 1978. V roku 1981 získal vedeckú hodnosť DrSc. a profesorom sa stal v roku 1983.



Svoju profesionálnu kariéru začal ako vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte, neskôr po osamostatnení na novovytvorenej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, na ktorej vykonával funkciu vedúceho katedry základov a didaktiky fyziky.



V pedagogickej a vedeckej práci sa podieľal na výchove teoretických a časticových fyzikov a takisto učiteľov fyziky. Zastával funkciu predsedu komisie pre doktorandské štúdium.



Bol autorom dvoch učebníc, na ďalších dvoch učebniciach sa podieľal ako spoluautor, vyšli mu tri knižné publikácie a 13 skrípt. Napísal stovky vedeckých a odborných článkov publikovaných v rôznych časopisoch. Bol pozvaným prednášateľom na konferenciách po celom svete.



Takisto pôsobil na viacerých zahraničných školách a inštitúciách, Pracoval v Európskom stredisku pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve, ako hosťujúci profesor prednášal na univerzitách v Helsinkách a vo francúzskom Clermont-Ferrand. Jeho zásluhou sa Slovensko stalo členom CERN-u a iných medzinárodných prestížnych organizácií. V rokoch 1996-2001 bol predsedom Výboru pre spoluprácu CERN-u so Slovenskou republikou a členom Rady CERN-u.



Profesor Ján Pišút bol spoluautorom metódy analytických extrapolácií a zaslúžil sa o vybudovanie bratislavskej školy v teórii elementárnych častíc, ktorá patrí medzi špičku v Európe i vo svete.



Zúčastnil sa na riešení niektorých štátnych úloh v oblasti výskumu a grantu, a to aj za spoluúčasti zahraničných inštitúcií. Za výsledky svojej práce dostal slovenské i štyri zahraničné ocenenia.



V roku 1989 sa Pišút stal prvým námestníkom ministra školstva, mládeže a športu SR a v období od 6. septembra 1990 do 24. júna 1992 pôsobil vo funkcii ministra školstva SR. Po skončení aktívneho pôsobenia v politických funkciách sa vrátil na fakultu a venoval sa vzdelávaniu mladých fyzikov, ale hlavne budúcich učiteľov fyziky.



V roku 2005 prezident SR Ivan Gašparovič udelil Jánovi Pišútovi Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za významné zásluhy v oblasti rozvoja vysokoškolského vzdelávania, vedy a techniky.



Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK pôsobil až doteraz, posledné dva roky ako aktívny emeritný profesor.

