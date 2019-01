Neurochirurgia na Kramároch funguje, tvrdí nemocnica aj ministerstvo

Riaditeľka nemocnice podľa hovorkyne v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR robí všetky potrebné kroky na to, aby klinike bola zabezpečená plnohodnotná zdravotná starostlivosť o pacientov.

Bratislava 14. januára (TASR) - Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) tvrdí, že zdravotná starostlivosť na klinike neurochirurgie na bratislavských Kramároch je zabezpečená. Pre TASR to uviedla hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská. Reagovala tak na list, ktorý v pondelok adresovalo 17 lekárov a zdravotné sestry poslancom Národnej rady (NR) SR, v ktorom píšu o kritickej situácii.



"Vedenie UNB sa dištancuje od predmetných vyjadrení, ktoré boli obsahom otvoreného listu Neurochirurgickej kliniky Nemocnice akademika L. Dérera, a považuje ich za šírenie poplašnej správy. Pacientov by sme chceli ubezpečiť, že zdravotná starostlivosť na klinike neurochirurgie je zabezpečená," zaslala v stanovisku Kliská.



Riaditeľka UNB podľa hovorkyne v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR robí "všetky potrebné kroky na to, aby klinike bola zabezpečená plnohodnotná zdravotná starostlivosť o pacientov. Zabezpečenie prístrojového vybavenia, ktoré je pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nevyhnutné, nevynímajúc".



Ako Kliská zdôraznila, za chod kliniky je však v prvom rade zodpovedný prednosta kliniky. "Len čo sa riaditeľka nemocnice o situácii s operačnými stolmi dozvedela, situáciu bezodkladne riešila. Bola zriadená pracovná skupina, ktorá navrhla postup riešenia, ktorý bol konzultovaný aj s pánom docentom Šteňom a ktorý s navrhovaným riešením súhlasil," informovala.



V rámci konkrétneho riešenia sa zaobstaranie operačného stola bude podľa Kliskej riešiť "výpožičkou, ktorá bude trvať po dobu úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania operačných stolov".



Zdôraznila, že v roku 2018 bola realizovaná obnova prístrojového vybavenia, na kliniku neurochirurgie boli dodané C ramená, monitory vitálnych funkcií, štyri odsávačky a tiež ultrazvukový aspirátor. "V súčasnosti je v procese verejné obstarávanie angiografu a operačných stolov," dodala Kliská.



Ministerstvo zdravotníctva odmieta šírenie poplašnej správy o situácii na neurochirurgii

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta šírenie poplašnej správy a snahu o spolitikárčenie situácie na neurochirurgii v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Uviedol to rezort zdravotníctva v reakcii na list adresovaný poslancom Národnej rady (NR) SR, ktorý upozorňuje na hroziaci kolaps neurochirurgie a vyhlásenie poslankyne Janky Cigánikovej (SaS).



"O situácii na Neurochirurgickej klinike UNB sa zaujímame a sme manažmentom o situácii pravidelne informovaní. Ministerka zdravotníctva sa dnes stretla aj s generálnou riaditeľkou Univerzitnej nemocnice, kde sa o situácii opätovne informovala. Generálna riaditeľka uistila ministerku zdravotníctva, že daná klinika je schopná poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a pacient necíti obmedzenia. Situáciu rieši aj Úrad pre riadenie podriadených organizácií," povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Manažment nemocnice podľa jej slov prijíma opatrenia zamerané na stabilizáciu situácie na klinike. Rezort odmieta tvrdenia Cigánikovej o tom, že sa o kliniku nezaujíma. "Na kliniku boli na jeseň už dodané monitory vitálnych funkcií, RTG prístroje, C-ramená, klasické odsávačky, chirurgicky ultrazvukový aspirátor - odsávačka CUSA či zariadenie na ohrev pacienta," doplnila Eliášová. MZ plánuje na klinike inštalovať v tomto roku aj nové prístrojové vybavenie aj rozšírenie lôžkového fondu.



Rezort informoval aj o pripravovanom novom neurochirurgickom pracovisku v Ružinove, ktoré má spolu s klinikou na Kramároch umožniť operovať viac pacientov. Otvoriť ho plánujú v lete tohto roka. Eliášová tvrdí, že odchod lekárov z Kramárov z neurochirurgickej kliniky nebol spôsobený zlým technickým vybavením, ale interpersonálnymi nezhodami.



Adekvátne pracovné podmienky považuje ministerstvo za neoddeliteľnú súčasť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. MZ podľa Eliášovej pracuje na postupnom zlepšovaní pracovných podmienok lekárov a zdravotníckych pracovníkov na klinike. "Preto rezort kontinuálne investuje do nemocníc formou kapitálových výdavkov, kde sa počíta aj s pracoviskom neurochirurgie v UNB na Kramároch," doplnila Eliášová.



Pracovníci Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch sa obávajú jej kolapsu. Dôvodom má byť nedostatok prístrojového vybavenia na klinike.



Polícia odmietla trestné oznámenie pre kauzu dvojakých čakačiek

Polícia odmietla trestné oznámenie pre kauzu tzv. dvojakých čakacích listín, ktoré mali byť vedené na Neurochirurgickej klinike Nemocnice akademika L. Dérera v Bratislave. To ešte vlani v septembri podala poslankyňa Národnej rady SR Jana Cigániková (SaS). TASR o tom informovala hovorkyňa GP Andrea Predajňová.



"Dňa 23. novembra 2018 vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III trestné oznámenie odmietol. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. decembra 2018, pričom oznamovateľka (J. Cigániková) voči nemu nepodala sťažnosť," priblížila. Podľa Predajňovej Cigániková v pondelok na tlačovej konferencii uviedla "zavádzajúcu informáciu", keď na novinársku otázku tvrdila, že GP skonštatovala, že "skutok sa nestal".



Opozičná poslankyňa a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo podala pre dianie na neurochirurgii v štátnej nemocnici na bratislavských Kramároch v trestné oznámenie "pre všeobecné ohrozenie a podozrenie z neohlásenia trestného činu". Na dvojaké čakacie zoznamy upozornil v roku 2018 prednosta kliniky Andrej Šteňo.