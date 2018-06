Únia miest Slovenska chce prerozdeliť kompetencie samospráv a štátu

Okrem hodnotenia činnosti a ďalších bodov tradičného programu sa účastníci snemu zaoberali aj rozvojom mestských regiónov, financovaním miest a sociálnych služieb.

Bratislava 8. júna (TASR) – Pokračovanie reformy verejnej správy je hlavné posolstvo piatkového 29. Snemu Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorý sa konal v Bratislave. Dvadsaťjeden zástupcov z 31 členských miest schválilo uznesenie, v ktorom je aj bod týkajúci sa tohto záujmu. Úvodným podkladom na širokú diskusiu všetkých kompetentných inštitúcií je prijatý pozičný dokument Viktora Nižňanského s názvom Silné mestá silný štát.



"Fungujúcu územnú samosprávu máme 28 rokov a to je čas na analytické zhodnotenie uplynulého obdobia a prijatie nových efektívnejších zmien. Doba pokročila a Únia chce urobiť ďalší krok, podobne ako v roku 1996, keď prezentovala víziu župného modelu. Téme decentralizácie sa vláda ani parlament veľmi nevenujú, preto sme pripravili tento dokument ako základ pokračovania reformy," zdôvodnil pre médiá generálny sekretár ÚMS Milan Galanda.







Podľa neho sa ukázalo, že prerozdelenie kompetencií medzi obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC) a štát je nekonečný príbeh. Preto je potrebné to ekonomický aj celkove zanalyzovať, vyhodnotiť a kompetencie nanovo rozdeliť aj s potrebnými financiami.



"O tomto dokumente budeme diskutovať aj v našich radoch. Chceme spolupracovať so Združením miest a obcí Slovenska, VÚC aj štátnymi inštitúciami. Jeho konečnú podobu budeme prezentovať o rok," dodal Galanda.



Aj podľa prvej viceprezidentky ÚMS a primátorky Prešova Andrey Turčanovej je potrebný apel na vládu SR, aby pokračovala v intenzívnom dialógu na dobudovaní verejnej správy aj pri príprave realizácie komunálnej reformy.



Okrem hodnotenia činnosti a ďalších bodov tradičného programu sa účastníci snemu zaoberali aj rozvojom mestských regiónov, financovaním miest a sociálnych služieb. Tiež novembrovými komunálnymi voľbami, súťažou Zlatý erb či zákonom o údržbe chodníkov, ktorý chcú novelizovať.