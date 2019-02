Union sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska na zvýšení platieb

Union bude participovať na krytí zvýšených nákladov nemocníc súvisiacich so mzdovými nárokmi ich zamestnancov podľa svojho podielu na zdrojoch verejného zdravotného poistenia.

Bratislava 14. februára (TASR) – Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) rokovali s vedením oboch súkromných zdravotných poisťovní (ZP) o pokrytí nákladov nemocníc združených v ANS. Zdravotná poisťovňa Union sa na úprave vzájomných zmluvných vzťahov s ANS dohodla. TASR to potvrdil hovorca ZP Union Matej Neumann.



Ako Neumann uviedol, ZP Union bude participovať na krytí zvýšených nákladov nemocníc súvisiacich so mzdovými nárokmi ich zamestnancov podľa svojho podielu na zdrojoch verejného zdravotného poistenia. "Taktiež otázku takzvaných rekreačných poukazov máme s členskými nemocnicami ANS už vyrovnanú k absolútnej spokojnosti oboch strán," uviedol Neumann.



PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský priblížil, že rokovania s ANS zatiaľ ukončené neboli, no budú pokračovať. "Na splnenie požiadaviek ANS a pokrytie finančných dosahov, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien, bude potrebné dofinancovanie zdravotníctva aj v roku 2019," dodal.



Zástupcovia rokovali o zohľadnení finančných nárokov platných od 1. mája 2019 na pokrytie dosahu sociálneho balíčka, na pokrytie príspevkov na rekreáciu zamestnancom v roku 2019 a na pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov nemocníc združených v ANS.