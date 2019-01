Univerzita Komenského odmieta politizáciu vyjadrenia k Dankovej práci

Zo štvrtkového vyhlásenia univerzity k záverom komisie vyplýva, že Danko pri písaní svojej rigoróznej práce podľa nej nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia.

Bratislava 18. januára (TASR) - Akademická pôda má byť apolitická aj napriek snahe spoločnosti o opak. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave sa preto ohradila voči interpretáciám svojho štvrtkového (17. 1.) vyjadrenia v súvislosti s rigoróznou prácou predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS).



"Univerzita Komenského v Bratislave svojím štvrtkovým vyhlásením nijako nemienila vstúpiť do debát na domácej politickej scéne a ohradzuje sa voči interpretáciám, ktoré jej tento zámer podsúvajú," uviedlo vedenie univerzity. Napriek snahám o jej politizáciu UK prosí spoločnosť, aby rešpektovala a ctila zásadu apolitickosti akademickej pôdy.



Zo štvrtkového vyhlásenia univerzity k záverom komisie vyplýva, že Danko pri písaní svojej rigoróznej práce podľa nej nerešpektoval tie elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia. Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB 11. januára na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".