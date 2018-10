ČO UROBÍTE VY? Vodiči na ľudí s bielou palicou nereagujú vždy správne

Ako najdisciplinovanejší sa ukázali vodiči z Banskobystrického kraja, naopak až 30,1 percenta vodičov v Košickom kraji nedalo nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosť.

Bratislava 15. októbra (TASR) – Celkovo 21,1 percenta vodičov v pondelok nesprávne reagovalo na ľudí s bielou palicou. V 51 mestách na Slovensku a celkovo na 60 priechodov pre chodov dozerali v pondelok na vodičov hliadky Policajného zboru a Mestskej polície hlavného mesta SR. TASR o výsledkoch deviateho ročníka Dňa bielej palice informovala koordinátorka akcie Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).



Ako najdisciplinovanejší sa v pondelok ukázali vodiči z Banskobystrického kraja, kde na bielu palicu nereagovalo len 12,2 percenta motoristov, naopak až 30,1 percenta vodičov v Košickom kraji nedalo nevidiacemu na priechode pre chodcov prednosť.







Vlani podľa Blaškovej Deň bielej palice dopadol najhoršie pre Bratislavský kraj (27,4 percenta), najzodpovednejšie sa jazdilo v Košickom kraji (12,7 percenta). Vlani 18,3 percenta áut nedalo chodcom s bielou palicou po signalizácii na priechode pre chodcov prednosť.



Novinkou tohto ročníka bolo zameranie na architektonické bariéry z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. Necelé štyri hodiny sledoval vedúci oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS Pavol Korček spolu s príslušníčkou mestskej polície v Bratislave prekážky dočasného charakteru umiestnené na umelých vodiacich líniách na Obchodnej ulici, Námestí SNP a Štúrovej ulici. "Za ten čas identifikovali 25 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách," povedala Blašková s tým, že väčšinou išlo o vozidlá zásobovania.







"Mobilita ľudí so zrakovým postihnutím je jeden z najtvrdších orieškov, ktoré musia rozlúsknuť. Predstavy o svojom okolí a o mieste, kde sa aktuálne nachádzajú, si musia vytvárať veľmi prácne. Musia vychádzať len z informácií, ktoré prijímajú sluchom, hmatom, sčasti čuchom a zvyškami zraku, ak nejakými disponujú. Kladie to vysoké nároky na pamäť, analýzu a dedukciu," povedala Blašková. Zároveň poznamenala, že vidiaci človek dokáže situáciu okolo seba obsiahnuť jediným pohľadom, človek so zrakovým postihnutím si ju musí "vyskladať".