UPJŠ udelila bývalému prezidentovi Schusterovi čestnú vedeckú hodnosť

Košice 18. januára (TASR) – Čestný titul doctor honoris causa (Dr. h. c) udelila bývalému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Stalo sa tak počas piatkového slávnostného zasadnutia vedeckej rady univerzity.



Ako UPJŠ uvádza, emeritnému prezidentovi udelila čestný titul pri príležitosti jeho významného životného jubilea vo vednom odbore politológia za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta SR, rozvoj demokracie a politiky ako služby občanom, výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy a slovenského vysokého školstva i samotnej UPJŠ v Košiciach pri etablovaní sa v ERA (European Research Area) a EHEA (European Higher Education Area).



"Chceme prezentovať náš profesionálny postoj našich politológov a to, ako vnímame pána Schustera ako prezidenta. Nemôžeme opomenúť, čo všetko priniesol pre Košice, pretože univerzita je súčasťou mesta a pán prezident veľmi výrazne prispel k tvorbe celého toho prostredia," povedal pre TASR rektor univerzity Pavol Sovák s tým, že šíril dobré meno univerzity na Slovensku aj v zahraničí a aj v dôsledku jeho aktivít ju navštívili viaceré významné osobnosti diplomatického zboru či akademickej sféry.



Rudolf Schuster sa stal v poradí 41. a zároveň druhým Slovákom ako nositeľom spomínaného titulu UPJŠ v Košiciach.



"Táto univerzita patrí medzi posledné, ktoré mi tento titul udelili a o to je to vzácnejšie, pretože si uvedomujem, že mnoho čestných doktorátov nedáva", povedal Schuster. "Aj keď som v pokročilom veku, každé ocenenie, možno teraz, keď už nie som v práci, si viac vážim ako predtým, keď som bol v zápale boja, dostal som ho a utekal do práce. Teraz si to môžem vychutnať a poďakovať, pretože je to naša známa slávna košická univerzita," uviedol s tým, že sa naďalej bude snažiť dôstojne reprezentovať UPJŠ, ktorá sa stala jeho alma mater, a bude jej pomáhať všade tam, kde bude môcť.



Schuster oslávil v januári 85 rokov. Na slávnostnom udeľovaní čestnej vedeckej hodnosti sa zúčastnili aj predstavitelia mesta, krajskej samosprávy a rektori univerzít.