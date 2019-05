Úprava vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému je v druhom čítaní

Špecifikuje sa kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby.

Bratislava 14. mája (TASR) – Vymedzenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) by sa malo spresniť. Zároveň sa majú sprísniť podmienky pridelenia individuálnej sadzby tejto tarify pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy. Počíta s tým novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót. Návrh zákona v utorok posunul parlament do druhého čítania.



Predložený návrh zákona podľa neho predstavuje technickú novelu zákona o regulácii. Špecifikuje sa kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. "Ide o podniky, zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré sú podstatné na riadne fungovanie ekonomiky v Slovenskej republike s vysokou elektroenergetickou náročnosťou," približuje dôvodová správa.



Sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby TPS pre koncových odberateľov elektriny, priamo pripojených do prenosovej sústavy, Kondrót odôvodnil neprimeraným nárastom nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.