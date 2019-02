Úrazov lyžiarov na Slovensku pribúda, treba myslieť na poistenie

Kým v turistickej sezóne 2016/17 Horská záchranná služba (HZS) evidovala 1910 úrazov, v nasledujúcej sezóne 2017/18 zaznamenala už 2035 úrazov, čo je nárast o 125 prípadov.

Bratislava 6. februára (TASR) - Zimná sezóna na Slovensku vrcholí a s pribúdajúcim snehom stúpa aj počet športových nadšencov na horách. S počtom návštevníkov lyžiarskych stredísk však priamo úmerne stúpa aj počet úrazov, ku ktorým dôjde nielen na Slovensku.



Kým v turistickej sezóne 2016/17 Horská záchranná služba (HZS) evidovala 1910 úrazov, v nasledujúcej sezóne 2017/18 zaznamenala už 2035 úrazov, čo je nárast o 125 prípadov. Vyplýva z informácií riaditeľky Operačného strediska tiesňového volania HZS Jany Krajčírovej.



"Počas zimnej sezóny 2017/18 HZS zasahovala pri 2035 lyžiarskych úrazoch v lyžiarskych strediskách. Je to štatistika za obdobie 1. decembra 2017 - 15. apríla 2018. Najviac úrazov na lyžiarskych tratiach ošetrili záchranári HZS už tradične v Nízkych Tatrách pod Chopkom. Najčastejšie ide o úrazy horných a dolných končatín - zlomeniny, podvrtnutia, vykĺbenia. Najvážnejšie sú úrazy hlavy a chrbtice, či zlomeniny veľkých kostí ako panvy, stehennej či ramennej kosti. Záchranári HZS zasahovali aj pri lyžiaroch, u ktorých došlo k zástave krvného obehu a bola potrebná kardiopulmonálna resuscitácia, žiaľ, aj s tragickým koncom," priblížila pre TASR Krajčírová.



Dôležité je ešte pred samotnou cestou na hory nezabúdať na poistenie. Nemusí to byť pritom iba klasické cestovné poistenie, ktoré kryje riziká spojené so zimným športovaním v zahraničí. S úrazovým a zdravotným poistením, ktoré si ľudia bežne uzatvárajú, získa človek finančnú podporu napríklad v prípade zlomeniny, ktorou si môže zabezpečiť odľahčenú verziu sadry, prípadne uhradiť rehabilitáciu. Správne nastavené poistenie taktiež vykompenzuje ušlý príjem v prípade práceneschopnosti.



"Klasické cestovné poistenie hradí predovšetkým liečebné výdavky v prípade úrazu v zahraničí. Úrazové a zdravotné poistenie chráni pred ďalšími následkami úrazu a poskytne finančnú kompenzáciu, ktorú je možné použiť napríklad na úhradu nadštandardnej liečby, rehabilitácie alebo pomoc v domácnosti," vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.