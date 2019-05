Určenie vymeriavacieho základu pri 13. a 14. plate je v druhom čítaní

Poslanci navrhujú, aby v roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ neplatili poistné na sociálne poistenie z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur.

Bratislava 21. mája (TASR) - Novelou zákona o sociálnom poistení z dielne koaličných poslancov Smeru-SD a SNS sa má upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie sociálneho poistenia zamestnancom a zamestnávateľom z 13. a 14. platu ešte pre zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Okrem toho sa má znížiť administratívna záťaž poistencov pri výkone lekárskej posudkovej činnosti. Novelu posunul parlament v utorok do druhého čítania a podľa predkladateľov jej cieľom je hlavne znížiť odvodové zaťaženie zamestnancov aj zamestnávateľov.



Na Slovensku sa vlani zaviedol daňovo a odvodovo zvýhodnený 13. a 14. plat. Pre začatím vykonávania ročného zúčtovania, teda pred 1. januárom 2022, je však podľa poslancov potrebné upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého pracovníkovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého v rokoch 2019 až 2021.



Poslanci navrhujú, aby v roku 2021 zamestnanec ani zamestnávateľ neplatili poistné na sociálne poistenie z 13. platu poskytnutého od každého zamestnávateľa zo sumy do 500 eur napriek tomu, že oslobodenie od platenia dane z tohto platu sa na zamestnanca vzťahuje do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov. Za účelom vylúčenia 13. platu z vymeriavacieho základu zamestnanca v prípade sociálneho poistenia musia byť splnené viaceré podmienky. Konkrétne, 13. plat má byť poskytnutý v júni 2021 najmenej vo výške 500 eur a pracovník musí byť vo firme zamestnaný nepretržite najmenej 24 mesiacov.



Rovnaká úprava sa navrhuje aj v prípade 14. platu, pričom platí, že musí byť poskytnutý v decembri príslušného kalendárneho roka, musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku a človek musí vo firme pracovať nepretržite najmenej 48 mesiacov a predtým musí dostať aj 13. plat. "Ide o odlišný postup ako je v daniach a poistnom na verejné zdravotné poistenie, v ktorých sa aplikuje systém ročného zúčtovania. Zamestnávatelia síce priebežne počas roka, keď sa 13. plat, resp. 14. plat vyplatí, nezrazia daň, resp. nevykonajú odvod poistného na verejné zdravotné poistenie zo sumy do 500 eur od každého zamestnávateľa, ale vysporiadanie sa vykoná v nasledujúcom kalendárnom roku v rámci ročného zúčtovania zo sumy do 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov," vysvetlili v dôvodovej správe poslanci.



Novelou sa má tiež upraviť aj poskytovanie dávky v nezamestnanosti. Ľudia by mali mať na ňu nárok automaticky so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Človek by tak nemusel navštíviť viaceré inštitúcie. "V záujme zjednodušenia administratívnych procesov a s prihliadnutím na to, že jednou z podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti je zaradenie poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa navrhuje, aby úrad práce elektronicky poskytol Sociálnej poisťovni údaje relevantné pre konanie o priznaní dávky bezodkladne po zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie," navrhujú poslanci.



Upraviť sa má aj výkon lekárskej posudkovej činnosti, v osobitných prípadoch by sa mohla vykonať aj bez účasti poistenca alebo poškodeného. Mohlo by sa tak stať napríklad v prípadoch, keď je diagnóza nemenná. Tiež sa má upraviť posudková činnosť lekárov pri dočasnej pracovnej neschopnosti.