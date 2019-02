ÚS SR má provizórne riešenie pre prípad nevymenovania ústavných sudcov

Poslanci budú opäť voliť kandidátov na ústavných sudcov vo štvrtok o 17.00 h.

Bratislava 14. februára (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR má provizórne riešenie situácie, ak by do soboty (16. 2.) nedošlo k vymenovaniu nových ústavných sudcov. Informovať o ňom bude, až keby k tejto situácii došlo. TASR to potvrdila Ivana Vilinská z tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR. Poukazuje na to, že prípadné nevymenovanie nových ústavných sudcov súd paralyzuje.



"Uvedomujúc si vážnosť súčasného stavu, plénum ústavného súdu po dohode našlo provizórne riešenie tejto nepriaznivej situácie. V prípade, že do 16. februára 2019 nedôjde k vymenovaniu nových sudcov ústavného súdu, bude ústavný súd o svojom ďalšom fungovaní verejnosť informovať prostredníctvom tlačovej informácie," priblížila Vilinská.



Plénum ústavného súdu si podľa Vilinskej uvedomuje vážnosť situácie, ktorá súvisí s nevymenovaním nových sudcov ÚS SR. "Nevymenovanie sudcov ústavného súdu spôsobí jeho paralyzovanie a nefunkčnosť a zabráni vykonávaniu jeho funkcie podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti," uviedla.



Poslanci budú opäť voliť kandidátov na ústavných sudcov vo štvrtok o 17.00 h. Voľba má byť opäť verejná. V prvom kole (12. 2.) nezvolili ani jedného kandidáta. Spolu má plénum zvoliť 18 kandidátov, ktorých predloží prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deväť nových sudcov. Majú nahradiť tých, ktorým sa skončí funkčné obdobie 16. februára.