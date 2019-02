Ústavný súd SR v treťom funkčnom období vybavil takmer 148.300 podaní

Macejková verí, že ÚS SR si aj po jej skončení vo funkcii zachová vysoký štandard rozhodovacej činnosti z pohľadu kvality, ako aj kvantity prijatých rozhodnutí.

Košice 16. februára (TASR) - Počas tretieho funkčného obdobia vybavil Ústavný súd (ÚS) SR doteraz spolu 148.256 podaní. Nevybavených zostalo 685. Informovala o tom jeho predsedníčka Ivetta Macejková.



Ako pokračovala, sudcovia ÚS počas týchto 12 rokov zodpovedne pristupovali k plneniu svojich povinností. "O vysokej efektivite rozhodovacej činnosti sudcov Ústavného súdu svedčí aj veľmi pozitívna bilancia došlých a vybavených podaní, ktorú sa podarilo ÚS dosiahnuť aj napriek tomu, že jeho plénum od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017 pracovalo v neúplnom zložení - namiesto 13 sudcov ich malo iba desať," priblížila s tým, že ani to sa žiadnym spôsobom neodrazilo na vysokej kvalite prijímaných rozhodnutí.



Macejková vyjadrila poďakovanie všetkým sudcom, ktorí boli súčasťou pléna Ústavného súdu v jeho treťom funkčnom období. "Za ich zodpovedný prístup k plneniu povinností vyplývajúcich z ich funkcie sudcu, za množstvo kvalitných rozhodnutí i za to, že pri výkone ich funkcie na prvom mieste vždy stála ochrana základných ľudských práv a slobôd občanov tejto krajiny," konkretizovala.



Zároveň vyjadrila vďaku aj všetkým zamestnancom Kancelárie ÚS SR. "Bolo mi cťou ako sudkyni a predsedníčke Ústavného súdu Slovenskej republiky podieľať sa na rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného súdu ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti," dodala.



Macejková verí, že ÚS SR si aj po jej skončení vo funkcii zachová vysoký štandard rozhodovacej činnosti z pohľadu kvality, ako aj kvantity prijatých rozhodnutí a že "bude aj naďalej pokračovať vo významných aktivitách prezentujúcich Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti odbornej aj laickej verejnosti".



V sobotu sa končí funkčné obdobie deviatim ústavným sudcom. Poslanci parlamentu ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok (14. 2.) kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Nová voľba sa podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca.