E. Baláž predstavil film o Tatrách na najväčšom festivale envirofilmov

Festival s názvom Environmental Film Festival in the Nation's Capital sa koná v hlavnom meste USA od minulého štvrtka a v nedeľu bol v premiére na programe aj film slovenského ochranára a filmára.

Washington 20. marca (TASR) – Toto je jeden z najlepších filmov, aké som kedy videla. Takto zhodnotila riaditeľka najväčšieho festivalu enviro filmov na svete a dlhoročná filmárka Maryanne Culpepperová film Erika Baláža Tatra Mountains: Life on the Edge.



Festival s názvom Environmental Film Festival in the Nation's Capital sa koná v hlavnom meste Spojených štátov od minulého štvrtka a v nedeľu bol v premiére na programe aj film slovenského ochranára a filmára. Do Washingtonu sa dostal vďaka tomu, že Culpepperová bola vlani porotkyňou na slovenskom festivale Ekotopfilm a všimla si Balážove filmárske kvality.



"Na práci porotcu na filmovom festivale je úžasné to, že si môžete pozrieť všetky filmy. Videla som niekoľko mimoriadnych filmov z celého sveta, ale keď som videla Erikov film, bola som unesená, bola som ohromená. Sama som producentkou dokumentárnych filmov a 20 rokov som v National Geographic spolupracovala s niektorými z najlepších filmárov na svete, ale toto je jeden z najlepších prírodopisných filmov, aké som kedy videla. Zachytil úžasné scény, ukázal nám veci, ktoré sme nikdy nevideli. Mala som naozaj šťastie, že sme sem mohli dostať tento film," uviedla pre TASR Culpepperová.



Podkladom pre film Tatra Mountains: Life on the Edge boli Balážove predošlé tri slovenské filmy o Tatrách. Záujem o spracovanie verzií pre zahraničných divákov prišiel priamo zo zahraničia, od Balážovho koprodukčného partnera DocLights z Nemecka. V lete minulého roka tak Baláž so svojím tímom prestrihal slovenské verzie na medzinárodné.



Cieľom dvoch anglických verzií je podobne ako v prípade slovenských Balážových filmov ukázať citlivé vysokohorské prostredie najmenších veľhôr na svete a poukázať na potrebu jeho ochrany.



Film premietali na festivale vo Washingtone v jednom z hlavných premietacích časov – v nedeľu o 16.00 h miestneho času - a v jednej z hlavných budov festivalu, v Carnegie Institution for Science. Po premietaní sa pred zaplneným hľadiskom uskutočnila diskusia, na ktorej sa Erik Baláž zúčastnil spolu s riaditeľom Ekotopfilmu Petrom Límom. Diskusiu moderovala priamo riaditeľka festivalu Culpepperová.



"Bol som trochu nervózny, nevedel som, ako to diváci zoberú, ale vidím tie reakcie a som nadšený. Diskusia bola výborná, ľuďom sa to páčilo, takže som spokojný," opísal svoje pocity Baláž.



Prítomní sa ho pýtali na podmienky filmovania, ako sa kameramani pohybovali v takom náročnom teréne a či zažili nejaké nebezpečné situácie. Zaujímali sa aj o ochranu prírody na Slovensku a informáciám Erika Baláža o zvýšenom počte kamzíkov a vlkov vďaka prísnejšej ochrane prírody hlasno zatlieskali.



"Úžasné, absolútne vynikajúce. Tá divoká príroda – jednoducho skvelé. Je veľmi dôležité, aby sme sa aj vďaka takýmto filmom učili, že musíme ochraňovať a rešpektovať všetko okolo nás. Otvorí to vaše oči. Veľká vďaka," aj takto reagovali návštevníci na film.



Festival potrvá do 25. marca a organizátori očakávajú viac než 30.000 návštevníkov. Environmental Film Festival in the Nation's Capital je nielen najväčším svojho druhu na svete, ale aj najstarším v USA. Koná sa už po 26. raz.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová