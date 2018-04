USA v správe kritizujú SR za korupciu a diskrimináciu Rómov

Dôveru slovenskej verejnosti v justičné orgány podľa správy vo všeobecnosti oslabujú podozrenia z korupcie, neefektívnosť a nedostatky v oblasti integrity a zodpovednosti.

Washington 21. apríla (TASR) - Korupcia či diskriminácia Rómov - to sú podľa americkej vlády niektoré z hlavných problémov Slovenskej republiky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Toto hodnotenie sa objavilo vo výročnej správe ministerstva zahraničných vecí USA o stave ľudských práv vo svete za rok 2017 zverejnenej v piatok.



Autori správy poukazujú okrem iného na nedostatočné trestanie slovenských verejných činiteľov zapletených do korupcie. Príslušná legislatíva existuje, avšak nie vždy sa efektívne uplatňuje. "Vysokopostavení predstavitelia sú napriek viacerým široko medializovaným prípadom, do ktorých boli zapletení vládni činitelia, len zriedka stíhaní za korupciu," uvádza sa v dokumente.



Správa v tejto súvislosti uvádza, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik za osem rokov nevzniesol obvinenia ani v jednej zo 61 korupčných káuz, ktoré dozoroval.



Dôveru slovenskej verejnosti v justičné orgány podľa správy vo všeobecnosti oslabujú podozrenia z korupcie, neefektívnosť a nedostatky v oblasti integrity a zodpovednosti. Problémom zostávajú aj prieťahy v súdnych konaniach a s nimi spojená nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí. Objavujú sa tiež podozrenia z ovplyvňovania činnosti súdov súkromnými osobami s prepojeniami na justičné orgány.



Podľa hodnotenia Štátneho departmentu je v SR bežným javom diskriminácia Rómov. Rozsiahla diskriminácia pretrváva napríklad v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a bývania.



Podľa mimovládnych organizácií stále dochádza k segregácii rómskych žien v niektorých pôrodniciach na východe Slovenska, či nepomerne častému umiestňovaniu rómskych detí v špeciálnych školách alebo osobitných triedach v rámci škôl. V dokumente sa tiež uvádza, že 53 percent Rómov žije v marginalizovaných komunitách, často v oddelených osadách na okraji obcí.



Takéto komunity sa podľa správy stávajú miestami kontroverzných policajných zásahov spojených s použitím násilia. Objavujú sa tiež hanlivé vyjadrenia na adresu rómskeho obyvateľstva zo strany štátnych predstaviteľov a politikov na rôznych úrovniach. Správa si všíma aj protirómske akcie ĽSNS a organizovanie hliadok vo vlakoch, ktorých členovia zastrašujú rómskych cestujúcich.



V správe sa píše aj o vyjadreniach slovenských politikov na adresu utečencov a moslimov. "Vládni činitelia na všetkých úrovniach a politici z celého politického spektra, opozíciu nevynímajúc, používali rétoriku vykresľujúcu utečencov a moslimov v Európe ako hrozbu pre spoločnosť," píše sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke rezortu americkej diplomacie. Autori správy v tejto súvislosti konkrétne menujú poslanca ĽSNS Milana Mazureka a premiéra Roberta Fica.



Výročná správa amerického Štátneho departmentu je súborom čiastkových hodnotení situácie v jednotlivých krajinách sveta. V piatok zverejnený dokument bol prvým, ktorý ako celok vypracovala administratíva Donalda Trumpa.