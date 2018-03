Štátny tajomník Korčok vystúpil na pôde Univerzity Georgea Washingtona

Na podujatí pod názvom Talking EU and Transatlantic Relations I. Korčok vyjadril jednoznačné presvedčenie, že Európsku úniu a Spojené štáty spája dlhá história úzkej spolupráce.

Washington 28. marca (TASR) - "Slovensko a Spojené štáty sú strategickí partneri. Sme hodnotovo a ekonomicky prepojení," povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v utorok (27.3.) na pôde prestížnej americkej univerzity Georgea Washingtona. Na podujatí pod názvom "Talking EU and Transatlantic Relations" I. Korčok vyjadril jednoznačné presvedčenie, že Európsku úniu a Spojené štáty spája dlhá história úzkej spolupráce, ktorá bola dôležitá v minulosti, ale dnešný rozkolísaný svet ešte výraznejšie podčiarkuje jej nevyhnutnosť.



Vystúpenie štátneho tajomníka na univerzite sa symbolicky konalo v deň 15. výročia schválenia pristúpenia k Severoatlantickej zmluve vládou SR (27. marca 2003). V tomto roku si tiež pripomíname viaceré výnimočné výročia: 25 rokov od vzniku samostatného Slovenska a nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi, ako aj storočnicu založenia Československa. V tejto súvislosti I. Korčok vyzdvihol aktívnu úlohu Spojených štátov pri budovaní moderného a demokratického Slovenska - od prezidenta W. Wilsona pri zakladaní spoločného štátu s Čechmi až po transformačnú pomoc po vzniku samostatného Slovenska. Cez jednoduché posolstvo "Európa celistvá, Európa slobodná a Európa mierová" si Spojené štáty zadefinovali obsah svojej misie v 90. rokoch na Slovensku a v celej strednej Európe. Podľa Korčoka však tento slogan nestratil význam ani dnes. Dnes je Slovensko plne integrované v euroatlantických štruktúrach. "Naša orientácia na Západ je náš slovenský záujem. Členstvo v EÚ a NATO posilňujú náš vplyv a postavenie vo svete," konštatoval I. Korčok.



Na podujatí sa zúčastnili študenti, profesori, predstavitelia diplomatického zboru, mimovládnych organizácii a think tankov a zástupcovia médií. V následnej diskusii sa zaujímali o politický vývoj na Slovensku, stav rokovaní o brexite, ale aj o modernizáciu ozbrojených síl a záväzok SR zvýšiť obranné výdavky.



Počas pracovnej návštevy Spojených štátov rokoval štátny tajomník s námestníkom Ministerstva zahraničných vecí USA pre Európu a euroázijské záležitosti Wessom Mitchellom. I. Korčok sa tiež stretol s predstaviteľmi Slovensko-americkej rady pre obchod a inovácie (SABIC) vo Washingtone, ktorej členmi sú významné slovenské a americké spoločnosti ako Honeywell, AT&T, ESET, Virtual Reality Media a Lockheed Martin. Predstaviteľov SABIC zaujímalo najmä vytvorenie konkrétnych príležitostí pre podporu rozvoja slovenských inovačných firiem a startupov v USA. Napokon sa I. Korčok stretol s predstaviteľmi viacerých popredných washingtonských think tankov ako Brookings Institution, Centre for European Policy Analysis a Atlantic Council.