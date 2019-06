Úsmev ako dar sa premiérovo zúčastnilo na behu pomoci The Run Slovakia

Združenie Úsmev ako dar 37 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín.

Bratislava 16. júna (TASR) – Prepájať Slovensko od východu po západ bolo cieľom štafetového behu pomoci The Run Slovakia, ktorý začal v piatok (14. 6.) a skončil v nedeľu popoludní. Medzi 800 bežcami z 51 tímov bolo po prvý raz aj združenie Úsmev ako dar. Jeho 16-členný tím, ktorý skončil na 14. mieste, podporil ako kapitán olympijský víťaz Matej Tóth.



Trasa behu, dlhá 524 kilometrov, viedla z Košíc do Bratislavy, pričom organizátori ju naplánovali tak, aby si účastníci behu vychutnali pohľad na významné prírodné, historické, ale aj kultúrne pamiatky.



„Som vďačná organizátorom za možnosť aktívne sa zúčastniť behu The Run Slovakia. Môžeme tak slovenskej verejnosti opäť ukázať, že nie sme len občianske združenie, ktoré organizuje vianočný benefičný koncert, ale že žijeme aj takýmito aktivitami," uviedla Mária Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá poďakovala aj Matejovi Tóthovi za to, že bol ambasádorom tímu a generálnemu partnerovi podujatia za podporu vzdelávacích aktivít pre mladých dospelých. Tie im umožňujú ľahší štart do života po odchode z detského domova.



Tóth vyjadril nádej, že prispel k dobrej veci a zdôraznil princíp solidarity a pomoci. „Ak každý priložíme ruku (v prípade behu nohu) k dielu, môže z toho vzniknúť úžasný výsledok. Práve Úsmevu ako dar sa darí premieňať tie malé krôčiky každého z nás na veľké ciele pre tých, ktorí to potrebujú," povedal.



Združenie Úsmev ako dar 37 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín. Podporuje mladých ľudí bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy. Sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem.