ÚŠP riešil vlani 278 trestných činov extrémizmu

V minulom roku bolo začaté trestné stíhanie v 175 extrémistických trestných veciach.

Bratislava 16. júna (TASR) - Vecná príslušnosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) bola rozšírená v januári minulého roka aj na trestné činy extrémizmu. Predmetná agenda bola zaradená do vecnej príslušnosti odboru všeobecnej kriminality a venovali sa jej traja prokurátori oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a medzinárodnej kriminality.



Príchodom tejto agendy prudko vzrástol nápad, v priebehu jedného roka to predstavovalo 178 trestných vecí pre 278 trestných činov. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Podľa správy ÚŠP z konca roka bolo na základe uznesenia vlády SR na ÚŠP zriadené oddelenie extrémistickej kriminality, so zriadením piatich nových funkčných miest prokurátorov, ktorí sa prioritne budú venovať boju s extrémistickou kriminalitou. V súčasnosti je oddelenie extrémistickej kriminality obsadené dvoma prokurátormi, doplnenie funkčného stavu je naplánované na rok 2018.



V minulom roku bolo začaté trestné stíhanie v 175 extrémistických trestných veciach. V roku 2016 bolo zistených a v trestnom konaní, po začatí trestného stíhania, realizovaných 58 extrémistických trestných vecí. Obvinenie bolo v roku 2017 vznesené 49 osobám. V piatich veciach bola podaná obžaloba, v siedmich veciach bola uzatvorená dohoda o vine a treste. Najviac trestných vecí bolo vedených pre trestný čin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd (62 vecí), trestné činy rôzneho druhu (násilné, verbálne, proti poriadku vo verejných veciach a pod.) spáchané s osobitným nenávistným motívom (28 vecí) či trestný čin rozširovania extrémistických materiálov (22 vecí).



Menšinovo boli zastúpené trestné činy popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti (3 veci) a trestný čin výroby extrémistických materiálov (1 vec).