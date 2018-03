Úspešný podnikateľ v USA: Ľuďom som ukázal, že si tu zaslúžim byť

Podnikateľského ducha v sebe objavil už na strednej škole a dnes má úspešnú firmu.

Washington 18. marca (TASR) - Slovákom sa v Spojených štátoch darí aj v takých odvetviach, akými je stavebníctvo, interiérový dizajn a architektúra. Jedným z úspešných v tomto odvetví je aj Robert Pavel. Podnikateľského ducha v sebe objavil už na strednej škole a dnes má úspešnú firmu.



Robert pochádza zo Šarišských Michalian. S rodičmi odišiel do USA v roku 2005. Mal vtedy 17 rokov a musel preto prerušiť aj strednú školu. Tú dokončil až v USA v meste Bethesda neďaleko hlavného mesta Washington. Počas posledného ročníka sa rozhodol podnikať a začal ponúkať rôzne opravárske a stavebné práce na domoch a bytoch – v USA nazývané handyman service.



"Už po maturite som mal toľko zákazníkov, že som uvažoval, že ani nepôjdem ďalej študovať a budem sa venovať len svojmu podnikaniu. Nakoniec som sa ale rozhodol predsa len pokračovať – aj v štúdiu aj v podnikaní. Na Montgomery College som šesť rokov po večeroch študoval stavebný manažment a building trades technologies a popri tom som pokračoval v podnikaní," povedal Robert pre TASR.



Robert napokon dosiahol úspech aj v škole aj v podnikaní. Vysokú školu nielen dokončil, ale dostal aj ponuku vyučovať. Povedali mu, že má jedinečnú kombináciu vzdelania a praxe, ktorá sa ťažko hľadá. Robert tak už štvrtý rok učí viaceré stavebné predmety od technológií stavieb až po vodoinštalácie, a medzičasom sa rozrástlo aj jeho podnikanie.



"Moje podnikanie sa rozrástlo z malého opravára na firmu (Pavel Remodeling LLC, Pavel Design and Build), ktorá sa zaoberá renováciami, reštaurovaním, remodelingom a dizajnom," uviedol Robert.



Tento typ práce je podľa neho v USA zaujímavý, keďže v krajine žijú ľudia z celého sveta a majú teda rôzny vkus a rôzne požiadavky na exteriérovú i interiérovú architektúru svojich domov. Mnohí sa však snažia spojiť svoje tradície s momentálnym trendom, a to pre prípad budúceho predaja nehnuteľnosti.



"Stavby a renovácie majú stále niečo iné do seba, a preto ma to stále baví. Vo Washingtone a okolí je momentálne v obľube contemporary štýl - mix moderného a tradičného štýlu," prezradil podnikateľ.



Za základ svojho úspechu v novej krajine považuje to, že sa nedal ovplyvňovať názormi iných ľudí a išiel si za svojimi cieľmi.



"Prispôsobil som sa tunajším zvykom a tradíciám a ľuďom som ukázal, že si tu zaslúžim byť. Ľudia si všimli, že budem pre tunajšiu spoločnosť prínosom a to mi pomohlo napredovať rýchlejšie," povedal Robert a dodal, že si tiež všímal kroky úspešných aj neúspešných a učil sa od nich, čo má a nemá robiť.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová