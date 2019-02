Ústav tuberkulózy vo Vyšných Hágoch má byť kolaboratívnym centrom WHO

Tuberkulóza zabije denne viac ako päťtisíc detí, žien a mužov. Spôsobuje viac úmrtí ako akékoľvek iné infekčné ochorenia na celom svete a je vážnou hrozbou pre globálnu zdravotnú bezpečnosť.

Bratislava 19. februára (TASR) - Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch sa stane kolaboratívnym centrom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre prácu s marginálnymi skupinami obyvateľstva v krajinách strednej Európy. Má sa tak stať prvým takýmto centrom. TASR o tom informoval Ivan Solovič z národného ústavu.



Centrum otvorí regionálna riaditeľka WHO pre európsky región Zsuzsana Jakabová. Na slávnostnom podujatí sa zúčastní ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ministerka zdravotníctva Maďarskej republiky Ildiko Horvathová, hlavná hygienička Českej republiky Eva Gottvaldová a štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky Zbygniew Król. Ako Solovič priblížil, otvorenie centra sa uskutoční počas dvojdňovej porady expertov na tuberkulózu z krajín V4. Tí sa v stredu (20.2.) stretnú vo Vysokých Tatrách.



Na pracovisku vo Vyšných Hágoch sa realizuje vzdelávací program pre vzdelávanie asistentov osvety zdravia z rómskych komunít. Ide o kooperatívne úsilie ministerstva zdravotníctva, národného ústavu v spolupráci s inými WHO na Slovensku. "Aktivita úspešne pripravuje terénnych pracovníkov z marginalizovaných skupín zo znevýhodneného prostredia. Títo terénni pracovníci poskytujú kontakty pre základné lekárske vyšetrenia, ako aj sledovanie pokračujúcej liečby pacientov s tuberkulózou v ambulantných podmienkach," vysvetlil Solovič.



Ako ďalej uviedol, vzdelávacia činnosť školí terénnych pracovníkov, ako odstrániť prevládajúce predsudky a obavy Rómov o prevencii a očkovaní, pričom zdôrazňuje dôležitosť dĺžky liečby tuberkulózy po prepustení z hospitalizácie, aby sa zabránilo vzniku rezistentných kmeňov tuberkulózy v dôsledku predčasného ukončenia alebo prerušenia liečby.



Predstavitelia Valného zhromaždenia OSN v septembri minulého roka skonštatovali, že by sa mohla ukončiť epidémia tuberkulózy do roku 2030. Členské krajiny sa zaviazali k zvýšeniu prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o tuberkulózu a snahám o dosiahnutie všeobecného zdravotného pokrytia prostredníctvom verejných a súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť detekciu najmenej 90 percent prípadov a úspešné liečenie najmenej 90 percent zistených vo všetkých krajinách prostredníctvom rýchlej diagnostiky, vhodnej liečby, starostlivosti a podpory zameranej na pacienta, uplatňovania štandardov starostlivosti odporúčaných WHO a využívania digitálneho zdravia.



Tuberkulóza zabije denne viac ako päťtisíc detí, žien a mužov. Spôsobuje viac úmrtí ako akékoľvek iné infekčné ochorenia na celom svete a je vážnou hrozbou pre globálnu zdravotnú bezpečnosť. Je tiež hlavnou príčinou smrti u ľudí žijúcich s HIV. Jej riziko zvyšujú fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu a iných látok, znečistenie ovzdušia, vystavenie oxidu kremičitému, život s HIV/AIDS, cukrovka a podvýživa.



V roku 2018 pôsobilo na Slovensku 288 terénnych pracovníkov a pokrývajú 314 lokalít v najchudobnejších a najohrozenejších častiach Slovenska.