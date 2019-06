Ústavnoprávny výbor bude riešiť, koľko kandidátov na ÚS ešte voliť

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov.

Bratislava 20. júna (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR bude riešiť otázku, koľko kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sa má ešte zvoliť a poslať prezidentke Zuzane Čaputovej. Hovorilo o tom poslanecké grémium.



"Predmetom diskusie bolo, aký počet kandidátov na ústavných sudcov má byť volený. Keďže nedošlo k dohode, obrátim sa na ústavnoprávny výbor so žiadosťou o výklad," povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



"Opozícia s koalíciou sa nedohodla, pokiaľ ide o logiku voľby. My trváme na šiestich kandidátoch, aby prezidentka mala kompletný kôš 18-tich mien. Toto je povinnosť parlamentu," vyhlásil pre TASR Ján Marosz z OĽaNO.



Výbor bude podľa neho hľadať nejakú dohodu. "Ale my nemáme v zásade čo riešiť. Ústava hovorí jasne, potrebujeme zvoliť dvojnásobný počet kandidátov. Odmietame špekulácie, ktoré vnáša do voľby koalícia," doplnil Marosz.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mal prezident SR vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodaril dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti.



Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z trinástich sudcov. Ďalšia voľba má byť vo štvrtok podvečer. Poslanci sa sporia o počty kandidátov.



Danko v uplynulých dňoch po stretnutí s Čaputovou potvrdil, že chce voliť šiestich kandidátov, k racionálnemu prístupu vyzval aj koaličných partnerov. Most-Híd deklaroval zodpovedný postup pri voľbe. "Napriek tomu, že máme pochybnosti, budeme na koaličnej rade navrhovať, že je potrebné zvoliť maximálne šiestich kandidátov," povedal pre TASR predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák.



Predseda Smeru-SD Robert Fico varuje v súvislosti s voľbou pred rizikom diskriminačných žalôb. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by bol rád, keby parlament už voľbu uzavrel a na ústavnom súde by bol plný počet sudcov.