Ústavnoprávny výbor po štvrtý raz vypočúva kandidátov na sudcov ÚS

Bratislava 17. júna (TASR) - Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR začali v pondelok v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave po štvrtý raz vypočúvať kandidátov na ústavných sudcov. Do ďalšej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov, na vypočúvanie ich prišlo desať. Zo všetkých kandidátov sa dvaja do voľby prihlásili prvýkrát.



Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.



Každý uchádzač má počas verejného híringu 15 minút na to, aby sa predstavil. Na každú jednotlivo položenú otázku poslancov a zástupcov prezidentskej kancelárie bude odpovedať maximálne päť minút. Doposiaľ uchádzači odpovedali na blok troch otázok. Z pondelkového verejného híringu sa ospravedlnili Procházka, Pfundtner, Čechová, Duditš, Melicher a Ďuriš.



Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna. Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.



Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.