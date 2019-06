Ústavnoprávny výbor podporil príspevky za zásluhy športovcom

Zákon by sa mal týkať športových reprezentantov Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky.

Bratislava 11. júna (TASR) - Športovci, ktorí z významných medzinárodných športových podujatí priniesli medailu a prispeli k budovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, by mali dostávať príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Odmenu by im mal zaručiť zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti z dielne Mosta-Híd, ktorý v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR.



Nárok by mal podľa návrhu vzniknúť fyzickým osobám so slovenským občianstvom, spĺňať by mali však aj ďalšie podmienky. Zákon by sa mal týkať športových reprezentantov Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky, ktorí sa v období od 28. októbra 1918 zúčastnili na medzinárodných športových podujatiach, ktoré definuje zákon.



Podmienkou na príspevok má byť okrem slovenského občianstva a zisku zlatej, striebornej alebo bronzovej medaily aj vek aspoň 35 rokov. "Predpokladá sa, že pri podmienke dosiahnutia 35 rokov veku sa nárok na príspevok bude týkať asi 80 – 90 osôb," uvádzajú poslanci Mosta-Híd. Opatrenie by podľa nich malo stáť necelých 1,4 milióna eur ročne.



Zlatý medailista by mal dostať jedennásobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok, teda v súčasnosti 1002 eur. Strieborný medailista 0,75-násobok, čo by predstavovalo 750 eur, a bronzový medailista 0,6-násobok, teda 600 eur.