Ústavný súd nevyhovel návrhu o neústavnosti novely volebného zákona

Napadnutá právna norma určila, že doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v danom volebnom období museli byť vyhlásené najneskôr do 31. októbra 2017.

Košice 12. júna (TASR) - Ústavný súd (ÚS) SR v stredu nevyhovel návrhu opozície vyhlásiť za protiústavnú novelu volebného zákona z roku 2017. O rozhodnutí pléna ÚS, ktoré padlo na neverejnom zasadnutí, informoval TASR Tomáš Senaj z Kancelárie ÚS.



Napadnutá právna norma určila, že doplňujúce voľby primátorov, starostov a obecných poslancov v danom volebnom období museli byť vyhlásené najneskôr do 31. októbra 2017. Podnet podala skupina poslancov zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina. Podľa nich novela upierala občanom volebné právo v období od 1. novembra 2017 až do konania riadnych komunálnych volieb v novembri 2018.



Opozícia tiež tvrdila, že novela bola v prospech vtedajšieho košického primátora Richarda Rašiho (Smer-SD) a mala zabezpečiť, aby v prípade jeho zvolenia za predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) nenastúpil do čela mesta Košice nový primátor, ale dočasne človek, ktorého si vyberie Raši. Ten napokon vo voľbách predsedu KSK neuspel, z postu primátora v marci 2018 prešiel do funkcie podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Plnenie úloh primátora Košíc prevzal do novembrových volieb viceprimátor Martin Petruško. Obvinenia opozície koalícia odmietla.



"Ústava garantuje všetkým voličom právo voliť svojich zástupcov. Máme tu však situáciu, kedy sme zákonom tento článok ústavy minimálne znásilnili. Preto dávame podnet na ÚS. Chceme vedieť, či došlo k porušeniu ústavy alebo nie," vyhlásil v júli 2017 poslanec Martin Klus (SaS).



Novelu volebného zákona parlament schválil v máji a po vetovaní prezidentom SR Andrejom Kiskom opätovne v júni 2017.