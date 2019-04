Ústavný súd pod vedením I. Fiačana prijal nový rozvrh práce

Na dnešnom zasadnutí plénum Ústavného súdu uznesením prijalo Rozvrh práce Ústavného súdu SR na obdobie od 26. apríla do 31. decembra 2019, v zmysle ktorého má ÚS už dva funkčné senáty, uviedol Fiačan.

Košice 25. apríla (TASR) – Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR vo štvrtok opäť zasadlo po viac ako dvojmesačnej prestávke, keď bolo nefunkčné pre väčšinu chýbajúcich sudcov. Pod vedením nového predsedu Ivana Fiačana ÚS prijal nový rozvrh práce na obdobie do konca tohto roka. Aktuálne tak už má dva funkčné senáty.



"Na dnešnom neverejnom zasadnutí plénum Ústavného súdu uznesením prijalo Rozvrh práce Ústavného súdu SR na obdobie od 26. apríla do 31. decembra 2019, v zmysle ktorého má Ústavný súd aktuálne už dva funkčné senáty," uviedol pre TASR Fiačan.



Nový rozvrh práce si vyžiadalo vymenovanie predsedu ÚS Ivana Fiačana, podpredsedu ÚS Ľuboša Szigetiho a sudcu ÚS Petra Molnára. Prezident SR Andrej Kiska ich do funkcií vymenoval 17. apríla na obdobie nasledujúcich 12 rokov.



ÚS však stále chýba šesť z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Deviatim sudcom sa v polovici februára skončilo funkčné obdobie.