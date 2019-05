Ústne maturitné skúšky pokračujú druhý týždeň, vyvrcholia 7. júna

Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43.000 maturantov na viac ako 700 stredných školách.

Bratislava 27. mája (TASR) – Ústne maturitné skúšky pokračujú na stredných školách druhý týždeň. Začali sa v pondelok 20. mája a potrvajú do piatku 7. júna. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43.000 maturantov na viac ako 700 stredných školách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Študentov čakajú odpovede pred odbornými komisiami z každého predmetu. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov. "V prípade gymnázií pôjde o povinný cudzí jazyk a slovenský jazyk a literatúru. K nim si mohli vybrať voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet," uviedlo ministerstvo školstva.



Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarským a ukrajinským) patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom a slovenskou literatúrou, respektíve so slovenským jazykom a literatúrou a cudzím jazykom k povinným predmetom a podľa svojho výberu si môžu zvoliť štvrtý predmet.



Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety, a to slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. "V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk," doplnilo ministerstvo školstva.



V prípade, že maturant nezvládne ústnu formu, môže sa prihlásiť na opravný termín ústnych maturít, ktorý bude v septembri, respektíve vo februári nasledujúceho roku. Presný termín určuje riaditeľ príslušnej strednej školy. V septembri 2018 absolvovalo opravnú skúšku z ústnej formy internej časti maturity 2230 žiakov.