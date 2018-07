ÚVO pomôže starostom pri obstarávaní odstránenia škôd po povodniach

Na archívnej snímke strhnutý most a vybrežený Studený potok v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018.

Starostovia a primátori zasiahnutých oblastí si v najbližších dňoch budú plniť povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so zadávaním zákaziek na odstránenie povodňami spôsobených škôd.

Bratislava 23. júla (TASR) – Úrad verejného obstarávania (ÚVO) ponúka právnu pomoc starostom a primátorom obcí, ktoré minulý týždeň zasiahli povodne. Tí budú zodpovední za odstraňovanie škôd a obnovenie funkčnosti obecného alebo mestského majetku. ÚVO sa chce uistiť, že budú postupovať podľa zákona. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák o tom informoval predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Sýkoru vo forme otvoreného listu.



ÚVO ponúka ZMOS-u, ktorý komunikuje s mestami a obcami, možnosť zorganizovať krízové pracovné stretnutie pre verejných obstarávateľov. Cieľom pomoci je zaručenie transparentného krízového manažmentu. „Toto stretnutie bude vedené riaditeľom Inštitútu verejného obstarávania Jaroslavom Lexom, ktorý starostov a primátorov v prípade záujmu usmerní," povedal Hlivák. ÚVO zvažuje aj vydanie usmernenia k spoločnému postupu jednotlivých obcí a miest.



Starostovia a primátori zasiahnutých oblastí si v najbližších dňoch budú plniť povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so zadávaním zákaziek na odstránenie povodňami spôsobených škôd. „Mnohí verejní obstarávatelia využijú zákonnú možnosť postupovať priamym rokovacím konaním alebo zadať zákazku s nízkou hodnotou. Priame rokovacie konanie znamená zúženie hospodárskej súťaže, verejní obstarávatelia by ho v čase odstraňovania škôd napáchaných povodňami, mali použiť len pre obnovenie dodania nevyhnutnej služby, práce či tovaru," informoval Hlivák. Priame rokovanie by mali uplatniť len v urgentných prípadoch.