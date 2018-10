Prepojených firiem by malo byť vo verejnom obstarávaní menej

V utorok schválená novela zákona o verejnom obstarávaní počíta s tým, že postupy verejného obstarávania budú jednoduchšie a efektívnejšie.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) chce do konca roka predstaviť opatrenia na zabránenie účasti prepojených firiem vo verejnom obstarávaní. Na tejto téme v súčasnosti pracuje aj s Európskou komisiou (EK) a Protimonopolným úradom (PMÚ). Predseda ÚVO Miroslav Hlivák to uviedol v utorok na tlačovej konferencii v súvislosti so schválením novely zákona o verejnom obstarávaní parlamentom.



"Na základe spolupráce ÚVO s Protimonopolným úradom práve pracujeme na téme, ako legislatívne upraviť účasť majetkovo a personálne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní," priblížil Hlivák. Reagoval tak aj na opozičné hnutie OĽaNO, ktoré kritizovalo, že v súčasnom znení zákona nie je upravená súťaž spriaznených spoločností. Zmeniť to chceli pozmeňujúcim návrhom, ktorý však parlament neschválil.



Hlivák zdôraznil, že ide o veľmi zložitú tému, ktorá sa týka celej Európy. "Keďže tá téma je európska a je zložitá, súčasné znenie konzultujeme práve s Európskou komisiou a máme dohodu aj s Protimonopolným úradom, že chceme do konca roka predstaviť komplexný legislatívny balík opatrení na to, aby sme takémuto konaniu zabránili a eliminovali ho," priblížil predseda ÚVO.



Skonštatoval, že v zákone sa už nachádzajú niektoré opatrenia v tomto smere. "Napríklad, ak idete do súťaže, musí uchádzač ozrejmiť a napísať, kto mu vypracoval ponuku," ozrejmil Hlivák.



Zákon je podľa neho kompromisom, pričom Hlivák podľa vlastných slov komunikuje aj s podnikateľmi. "Budeme efektívnejšie a adresnejšie vyvodzovať zodpovednosť za prípadné porušenie zákona," avizoval Hlivák. Zároveň dodal, že urobí všetko pre dosiahnutie cieľa, ktorým je zvýšenie účasti malých a stredných podnikateľov na obstarávaní.



V utorok schválená novela zákona o verejnom obstarávaní počíta s tým, že postupy verejného obstarávania budú jednoduchšie a efektívnejšie. Ustanoví sa tiež nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu nebude vzťahovať zákon o verejnom obstarávaní. V rámci zjednodušenia sa upraví postup pre zadávanie podlimitných zákaziek.